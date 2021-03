Los daños irreversibles en el cerebro

“La pandemia trajo consigo el cierre temporal de los centros de día. Afortunadamente, al final tanto la Xunta como la Consellería vieron que somos esenciales y en principio no los cerrarán salvo que surjan brotes importantes. Puede haber positivos o no, pero mientras no sea algo grave seguiremos siempre abiertos”, asegura.

“La factura que esto ha pasado fue tremenda, porque en el centro de día de 35 usuarios que teníamos han fallecido siete y hemos tenido otras cinco bajas más. En cuanto al centro terapéutico la bajada de usuarios fue de un 40%”, resume.

“Los que han venido después lo han hecho muy deteriorados: gente que ya no podía comer por su mano, no podía andar... y con algunos hemos tenido que empezar las terapias de cero y el daño es irreversible”, se lamenta.

Y si los usuarios resultaron afectados, también sus familiares, muchos de los cuales solicitaron a Afapo ayuda psicológica al verse superados por la situación.

“La situación sigue siendo preocupante mientras no estén todos vacunados. El personal sí lo está, pero los usuarios van por el orden establecido por franjas de edad a nivel nacional”, señala Fontenla.

En todo caso, desde junio Afapo solo ha tenido tres casos de positivos que han solventado “perfectamente bien”, ya que siguen con rigor todas las medidas de prevención: distancias, mascarillas, etc...

Las actividades y talleres han cambiado para garantizar la seguridad, por lo que se realizan con un máximo de 10 personas, que pertenecen a los ya archiconocidos “grupos burbuja”. Asimismo, se ofrece la posibilidad de atención en domicilio.

“El sistema ha cambiado y la terapia que estamos haciendo les viene fenomenal y la evolución de la enfermedad se ralentiza”, celebra el presidente de Afapo.