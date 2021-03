El Showroom de Bodas y Comuniones se desarrollará hoy y mañana en la Finca Batacos, y será retransmitido en streaming. El evento será conducido en directo por la presentadora, actriz y cantante Eva Iglesias, colaboradora del programa de televisión Land Rober- Tunai Show, que realizará entrevistas a cada uno de los responsables de los comercios locales participantes y a la propia concejala Yoya Blanco.

Además de una pequeña exposición de los artículos y servicios de los establecimientos implicados en la iniciativa, el showroom ofrecerá desfiles de comunión, novia, lencería, tocados o ramos de novia, en los que los comercios podrán poner en acción su trabajo.

Otro de los atractivos de esta pasarela de moda, que será emitida en streaming en horario de 16:00 a 20:00 horas a través de los canales de Youtube y las redes sociales de La Boda de Nerea, PonteLovers, Eva Iglesias y el Concello de Pontevedra, consistirá en la presencia del chef Iñaki Bretal, cocinero del Eirado da Leña, flamante primer Estrella Michelin de Pontevedra, que también protagonizará una de las entrevistas.

Las firmas que ya confirmaron su participación en la pasarela son: Pattuka, Tendencias Floristería, Merypuch, Moma Shoes, Papaya Studio, Mepiachi, Nalatcha, Betty Peluquerías, Isa Baltasar, Iñaki Bretal, Forever, Nail Bar Pontevedra, Nuria Nerga Nails & Makeup, Merchy Gómez, Rafa Prieto, Kousiñas, Wedding Events & Planning, Maddy Novias, Isa Naveiro, Beni Feijoo, Peluquería Cacharela, Magic of London, Me la Petite, Lagasca Vintage, As Feitiñas de Nuria Aguilar y Floristería Peregrina.

Novedades

Entre las novedades del evento se incluye una sección denominada “Cámbiame”, que permitirá someter a una mujer voluntaria a un cambio de imagen, tanto por dentro como por fuera, de la mano de la coach y asesora de imagen Thesisismess (Sonia Felpete).

Se le dará un importante protagonismo a las tiendas locales.