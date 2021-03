“Llegamos con la idea de estar un mes y ya llevamos tres”

Fabienne y Luisier Benoit son un matrimonio de Suiza que tienen un blog de viajes y escriben libros sobre senderismo. En Ponte Caldelas han encontrado un rincón perfecto para trabajar y disfrutar del entorno rural. Tanto es así que llevan en Anceu tres meses y han adoptado una perrita de Os Palleiros que les acompañará a partid de ahora en su vida nómada viajando por Europa en furgoneta mientras conocen “colivings”.

–¿En qué trabajan?

–Tenemos un blog de viaje y escribimos libros de senderismo. Vivimos viajando desde hace cinco años a la vez que trabajamos. Tenemos un piso en Suiza, pero solemos estar solo cuatro meses al año. Nos quedamos mucho en espacios de coliving para vivir y trabajar.

–¿Cómo descubrieron este lugar?

–Encontramos a Agustín en otro coliving en Francia, estaba a punto de abrir y quisimos venir porque no conocíamos Galicia. Además, tenemos amigos en Galicia y siempre nos hablaban de aquí.

–¿Cuánto tiempo llevan aquí?

–Llevamos tres meses. Llegamos en diciembre con la idea de quedarnos un mes, pero con las restricciones nos quedamos aquí porque además es muy bonito. Coges la furgoneta y en unos minutos estás en la playa, el jueves volvimos de Ribera Sacra.

–¿Y cuánto planean quedarse?

–El máximo será un mes, esa es la idea, pero somos flexibles. Adoptar un perro tampoco entraba en nuestro plan (ríen).

–¿Qué os gusta más de este lugar?

–La infraestructura muy buena, internet es perfecto y nos encanta la naturaleza y el senderismo. Además, todo está cerca y ahora el tiempo es perfecto. Encontramos a personas muy diferentes y es muy interesantes, puedes crear sinergias y hacer intercambios de competencia. Además, tienes gente con la que tomar un vino y hacer ocio. Cuando viajas encuentras personas, per nunca tienes la oportunidad de profundizar y aquí todos trabajamos por ello hay mucho respeto y no hay distracciones, algo que en un hostal no ocurre.

–¿Os veis viviendo en vuestro pis?

–No. Elegimos este estilo de vida porque tenemos flexibilidad y nos da calidad de vida. No creo que cambiemos. Ya tuvimos una vida más normal, trabajando en una empresa y con un salario mayor y fijo. Cuando empezamos con este estilo de vida la gente pensaba que no íbamos a durar, pero ahora nuestro entorno ve que somos felices y es algo más normal.

“Nos fuimos una semana y una vecina ya preguntaba por nosotros”

–¿Qué os gusta más de la zona?

–Nos gusta ver como se dinamizan las zonas porque está algo despobladas, hay mucha gente mayor. Los vecinos son muy simpáticos, paseamos todos los días con el perro y hablamos un poco. Hace poco nos fuimos una semana entera y una vecina ya preguntaba por nosotros.

–¿Cuál es vuestro próximo proyecto?

–Preparamos un libro de senderismo en Francia, pero tenemos que viajar allí y la situación ahora mismo es muy complicada.

–¿En qué trabajaban antes?

–Fabienne en una empresa de desarrollo de apps donde era coordinadora de proyectos y Luisier estudió bioquímica y más tarde trabajó en la misma empresa. Hace ocho años dimos la vuelta al mundo y comenzamos a escribir un blog para familiares y amigos y ahora vivimos de él a través de links afiliados.