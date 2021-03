Poco después de las diez de mañana de este sábado se declaró un incendio en un piso al parecer desocupado del barrio de Estribela, en el linde entre Pontevedra y Marín. El inmueble se sitúa en un callejón entre las calles Cunchidos y Santa Ana, donde se encontraba el antiguo cine de este barrio, según informan los bomberos de Pontevedra.

Fue un particular quien alertó al 112 Galicia de que salía una gran columna de humo de la vivienda. Este ciudadano no podía precisar si en el interior del piso había alguien, porque en principio, y según explicó, ahí no vive nadie.

Al lugar se desplazaron los bomberos de Pontevedra, Policía Local y Protección Civil.