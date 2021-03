El BNG lleva la cuestión de la Casa do Ateneo de Combarro al Congreso. El diputado Néstor Rego ha presentado una pregunta al Gobierno para aclarar la titularidad de este inmueble –que reclama un particular– y que según consta en varios documentos fue adquirido en su día por el Estado para darle un destino cultural.

En su pregunta, registrada ya ante la Mesa del Congreso, el diputado nacionalista interpela al Ejecutivo si el Ministerio de Cultura prevé actuar, en colaboración con el resto de administraciones públicas (Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra y Concello de Poio), para clarificar la situación patrimonial de este inmueble (que en realidad son dos construcciones), tanto en el plano legal como sobre su uso.

Pregunta además si el Gobierno prevé intervenir y “de forma inmediata” para evitar las actuaciones que “están desvirtuando los valores patrimoniales de estos edificios singulares, bienes de interés cultural”.

El diputado inquiere si el Gobierno prevé intervenir directamente o, de ser necesario, a través de la Abogacía del Estado, para “restituir a las administraciones correspondientes” la titularidad y el uso de ambos edificios.

El parlamentario nacionalista quiere saber además si el Gobierno prevé impulsar la creación en Combarro, y con sede en los edificios del Ateneo, “un centro cultural o museo, destinado a recopilar y divulgar los elementos patrimoniales y culturales propios del modo de vivir de las comunidades agrícolas y marineras de las rías gallegas”.

Néstor Rego explica que en 1957 la Diputación de Pontevedra decidió adquirir una casa singular en Combarro para destinarla a museo, compra que se materializaría en el año siguiente, momento en que fue escriturada y así consta en el Inventario de bienes de este organismo público. Dicho edificio se sitúa en la actual Rúa do Cruceiro 58.

Dos años después, en 1960, la prensa se hizo eco de la intención de destinar el inmueble a la exposición de labores y obras artísticas, como expone Rego Candamil.

Museo de Artes

En 1969 se crea el denominado Museo de Artes y Costumbres Populares en Combarro mediante decreto del Consejo de Ministros, publicado en el BOE. Allí se indica que estará “especializado” en artes de pesca. Junto con esta decisión se hace público que la patrocinadora del Museo, la Dirección General de Bellas Artes, adquirirá la casa contigua a la que ha sido ofrecida para su ubicación. Así, se compra un segundo inmueble para completar la infraestructura y mediante el Decreto 3771/1972, de 22 de diciembre, se declara de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa, la adquisición de una “casa barroca” situada en el conjunto monumental de Combarro (BOE, 13-2-1973, página 2.749).

Néstor Rego indica que la casa fue, por lo tanto expropiada, y se pagó por ella 150.000 pesetas en 1973, según informa un escrito de 14 de julio de 1981 del director General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Javier Tusell, al delegado provincial de Cultura de Pontevedra, en el que le que insta a realizar las Actas de Pago y Ocupación, pues no constaba en la Dirección General que dichas Actas se hubieran hecho en su momento.

La dirección actual de este segundo edificio es Rúa da Rambla 5, de Combarro, y el diputado nacionalista aporta la Referencia Catastral. “En la ficha catastral del mismo no figura su propietario”, añade.

Ateneo Corredoira

En un momento posterior, “aproximadamente en el año 1981, parece que fue cedido el uso de este inmueble a la Asociación cultural Ateneo Corredoira”, expone Rego, y hasta hace algunos años se utilizaba como Tasca-Bar, “aunque se desconoce cómo se llegó a destinar a ese fin y por quién”.

No existe constancia de que el edificio expropiado por la Dirección General de Bellas Artes fuera transferido a la Xunta de Galicia tras la aprobación del Estatuto de Autonomía junto con el resto de bienes incluidos en el Real Decreto 2434/1982, de 24 de julio, en el que si se incluía el edificio comprado inicialmente.

Dado que el bien fue expropiado por el Ministerio de Cultura y no fue posteriormente transferido, el mismo debe pertenecer todavía al patrimonio del Estado. “En consecuencia, será también deber del Ministerio investigar cómo se llegó a la situación actual, en la que el inmueble fue cedido para un uso como local de hostelería y restauración privado”, expone el diputado del BNG.

La inmobiliaria retira de su web el anuncio de venta

En su pregunta al Gobierno, el diputado del BNG Néstor Rego recuerda que en estos momentos se está tramitando un expediente de dominio por parte de los herederos de la persona expropiada en la Casa do Ateneo, “resultando evidente que, de ser cierto el relato de los hechos expresado, se debe defender la titularidad pública del bien y mantener su uso para fines culturales”. En todo caso, el anuncio de venta del inmueble fue retirado de la web de la inmobiliaria que lo gestiona.

Néstor Rego propone en su iniciativa parlamentaria que se retome la función inicial que se pretendía dar a este edificio, como Museo, negociando con la Xunta y el Concello de Poio su posterior transferencia desde el Estado. “En conclusión, el denominado Museo de Artes y Tradiciones Populares de Combarro no llegó a ser creado en la práctica, solo en el papel, y en la actualidad, ambos edificios no están destinados a los usos para los que fueron adquiridos, y resultando preocupante que no se conozca la situación legal de los edificios”, expone el diputado