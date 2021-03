“Vista la actitud de la empresa, no soy nada optimista con respecto al futuro, a que se vaya Ence de ahí, solo las decisiones judiciales o la presión social va a lograrlo”, dijo el vicepresidente de la Diputación, César Mosquera, sobre la mesa de trabajo que convocará el ministerio con los implicados en el futuro de la pastera. “Quien tiene la competencia es el Estado y la Xunta, pero ojalá sirva para ver un horizonte con Ence fuera de la ría”, añadió.

Para César Mosquera, “hay un hecho indiscutible que es que el PP ha unido su destino a Ence y Ence al PP y algún día sabremos porqué, obviamente no creo que sea algo gratuito”, dice el vicepresidente provincial, quien recordó que el PP “era partidario del traslado hace años, hasta que decidió cambiar totalmente de decisión, lo que no quita que no vuelva a cambiar en el futuro otra vez; con Ence hay vueltas muy extrañas en este asunto, quizás tenga que ver con la presencia de ministros y conselleiros en su consejo de administración”, añade el nacionalista.

En todo caso, para Mosquera “está quedando muy claro que quien decide todas las actuaciones de asaltos a instituciones, agresiones a cargos electos, etc., es la fábrica, con la aquiescencia del PP o incluso con el propio PP metido de cabeza”. Y en este sentido recordó que “quien dice que es su portavoz y que amenazó con que esta semana iba a ser absolutamente terrible, que Pontevedra se iba a convertir en un auténtico campo de batalla, no pasó absolutamente nada porque la dirección de la empresa les dijo que hasta aquí llegamos, que tenían que ir parando”.

“Las posturas están clarísimas, solo hay una posibilidad, que es que Ence piense en buscar otra ubicación, aunque sabemos que se niegan y es por algo que nos dijo a la cara el penúltimo CEO de Ence: que le resultaba mucho más barato cambiar la opinión pública que cambiar la empresa de sitio, es decir, comprar voluntades”, añade Mosquera para quien Ence “se equivoca radicalmente porque el futuro de la fábrica es ir pensando en trasladarse”.