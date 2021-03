Un año después del su cese a causa del estado de alarma, el programa “Saudemente”, impulsado por la Concejalía de Benestar Social y destinado a personas mayores retoma sus sesiones de carácter presencial. La iniciativa se reactiva, eso si, respetando de manera rigurosa todas las medidas de seguridad, distanciamiento, higiénicas y de aforo que marcan las autoridades sanitarias.

Si bien tanto durante el confinamiento como en los meses posteriores el departamento dirigido por la socialista Rosa Fernández mantuvo contacto permanente con los usuarios, a las que se les enviaba a domicilio, gracias a la ayuda de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Poio, sobres y fichas con ejercicios para ejercitar la memoria.

“Con la mejora experimentada en Poio en las últimas semanas decidimos retomas las clases presenciales en los locales habituales, en todas las parroquias”, señala Fernández, que matiza que “en ningún momento vamos a bajar la guardia y se van a respetar todas las medidas contra la COVID-19”. Así, actualmente las sesiones cuentan con un número máximo de cuatro personas, más la monitora. Los alumnos ocupan siempre los mismos lugares y las instalaciones son debidamente limpiadas y desinfectadas una vez finalizadas las sesiones. Además, se ponen a disposición de los y de las participantes gel hidroalcólico, para que lo utilicen antes y después de las clases.

“Por ahora, retomamos únicamente las sesiones correspondientes al fortalecimiento de la parte cognitiva. Las sesiones de ejercicios físicos aun no se van a iniciar mientras no mejore un poco más la situación sanitaria”, explica la responsable de Benestar Social, que confirma que estas clases se están impartiendo de manera gratuita. “Somos conscientes de que ahora mismo, debido a la crisis derivada de la pandemia, son muchas las familias que no se pueden permitir muchos gastos”.