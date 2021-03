Las reuniones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con representantes del comité de empresa de fábrica por un lado y con representantes del comité de oficinas, auxiliares, forestal y logístico por otro, parece que van a marcar un nuevo rumbo en el conflicto por la continuidad de la pastera en Pontevedra.

Según explicaron hoy Ana Cedeira, presidenta del comité de oficinas, y José Luis García Pedrosa, secretario comarcal de CC OO, el sindicato (que era el que estaba protagonizando las movilizaciones más intensas en la calle) decidió rebajar la intensidad de las protestas tras obtener el compromiso en persona de boca de la propia ministra de Transición Ecológica de que el artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático que se va a aplicar en el Congreso "no se va a aplicar de manera retroactiva a Ence". Aunque esta postura se repitió por activa y por pasiva en las últimas semanas tanto desde el Ministerio como desde las filas del PSOE gallego, esta sección sindical señaló que es la palabra de la ministra la que les vale y culpó precisamente a los dirigentes del socialismo pontevedrés y gallego de que "se obstaculizase" esta comunicación con la titular de Transición Ecológica para obtener este compromiso.

Así, el sindicato da carpetazo a la polémica por este artículo y esta ley de Cambio Climático y, aunque reconocen que van a rebajar la intesidad de las movilizaciones, no las abandonarán por completo. Mantendrán alguna concentración (como la prevista para el día 26 ante la Diputación y la Subdelegación del Gobierno) con el objeto de que se cumpla otro de los compromisos acordados con la ministra, como es la convocatoria de una mesa de negociación para abordar el futuro de Ence y la continuidad de los puestos de trabajo de la fábrica de Lourizán. Y es que consideran que, aunque se abre esta "puerta al diálogo", consideran que el problema de la posible marcha de Ence de Pontevedra está todavía lejos de resolverse. Según explicó Comisiones, lograron que en esa mesa no solo estén representados los trabajadores de la pastera, sino "todos los afectados" por un hipotético cierre de la pastera; auxiliares, sector forestal y logístico. Por parte de las administraciones, no solo estaría Xunta y Gobierno Central, sino también el Concello.