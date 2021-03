“La empresa lo ha dicho claramente: si se aprueba la ley como está redactada, ellos se plantearán muy en serio marcharse. Estamos en plena redacción de ese proyecto de ley, por lo tanto seamos realistas y tengamos sensibilidad con tantísimas familias y puestos de trabajo”, reclamó el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ayer en Pontevedra.

El responsable de Presidencia, Xustiza e Turismo del Gobierno gallego lamentó que “si la ley se aprueba así, muchísimas empresas que dan muchos puestos de trabajo ahora mismo, no solo Ence, tienen muy comprometida su continuidad”, manifestó Rueda en una visita a la empresa Seaga, en Salcedo.

Alfonso Rueda subrayó que en la cuestión de Ence, la postura de la Xunta “es conocida: Ence supone trabajo para muchísimos miles de familias y si Ence desaparece estas familias tendrán un gran problema. Estamos hablando de muchos pequeños productores y muchas familias, no solo los puestos de trabajo directos de Ence, sino en el resto de Galicia”. Y recordó que “con el panorama industrial que tenemos ahora mismo, que se tenga que ir una empresa porque la están echando, eso no lo entiende nadie, y estamos a tiempo de evitarlo”.

Alcalde de Pontevedra

El vicepresidente de la Xunta también se refirió al “asalto” a la Alcaldía de Pontevedra por trabajadores de Ence –en el que el alcalde Miguel Lores tuvo que salir del Concello escoltado por la Policía–, para condenar estos hechos. “Nosotros siempre lo condenamos y estamos en contra de cualquier uso de la violencia, en eso no hay ninguna duda. Y me gustaría que en ocasiones parecidas, en las que hubo acosos a otros representantes políticos, quienes ahora piden esa solidaridad hubiesen tenido la misma actitud, que no la tuvieron”, aseveró el conselleiro. En todo caso recalcó que en este asunto “nosotros no vamos a ser iguales y decimos que esos actos no se pueden producir, aun entendiendo que son trabajadores en una situación muy complicada y que los que están diciendo que esas empresas desaparezcan se niegan a hablar con ellos”, por lo que pidió que “lo mínimo que se podría hacer es hablar con ellos, sin justificar en absoluto que el hecho de no hablar pueda producir ese tipo de actos”.

Pleno

El vicepresidente de la Xunta lamentó también la declaración de persona non grata al presidente de Ence, que el pleno municipal debatirá el próximo lunes: “Si la empresa con la que hay que hablar y negociar obtiene como respuesta declarar persona non grata a su máximo dirigente, si creemos que con eso arreglamos el problema de 5.000 familias estamos muy equivocados. Con ese tipo de gestos de cara a la galería no se soluciona lo realmente importante, que es qué va a pasar con toda esa gente que depende de Ence y que tienen sus puestos de trabajo en serio peligro”.

En cuanto a la redacción de la Ley de cambio climático y su afección a la pastera de Lourizán, Rueda señaló que “todo este lío jurídico que monta el ministerio, con declaraciones cruzadas y a veces contradictorias, se arregla simplemente cambiando una frase de esa ley” y en este sentido señaló que “si todos los servicios jurídicos de las empresas afectadas y la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia dicen que la norma provoca una inseguridad jurídica tal que es anticonstitucional, si todos los que están viendo la ley coinciden en que sus efectos serían demoledores, el Gobierno lo tiene tan fácil como en vez de empeñarse y defender esa reacción que nadie entiende, simplemente tiene que cambiar la redacción y ya está; y nosotros seríamos los primeros en reconocer que esa nueva redacción da seguridad jurídica y conserva los puestos de trabajo”.

“No tiene ningún sentido jugar con tantos puestos de trabajo por empeñarse en no cambiar una redacción”, lamentó Rueda, para quien “lógicamente hay algo más detrás que no nos cuentan y esa intención de no cambiarla responde a lo que todo el mundo está diciendo, que muchas empresas que ahora están en dominio público tendrían que desaparecer y con ellas sus puestos de trabajo”.