El presidente del PP de Pontevedra, Rafael Domínguez, ha valorado la decisión del Gobierno local de declarar persona non grata al consejero delegado de Ence, afirmando que “5.000 familias se van a la calle y esta es la única medida del Concello”.

“En los últimos 20 años, Lores no ha sido capaz de atraer ni una sola empresa a Pontevedra. En cambio, se siente orgulloso de echarlas. Tenemos un alcalde que no busca mantener el empleo que se destruirá ante una posible marcha de Ence”, añade Domínguez. Sobre una mesa de diálogo para el futuro de Ence dijo que “no es inteligente desde el PSOE pedir diálogo y a los cuatro días decidir nombrar persona non grata a una de las personas que participarían en ese foro. Solo quieren perder el tiempo”.