Globos hasta Bruselas por los eventuales de la sanidad

La defensa de unas condiciones laborales dignas para los trabajadores de la sanidad pública ha centrado la marcha virtual que ayer llegó hasta Bruselas a través de fotografías, globos y la participación solidaria de los propios profesionales, sus familiares y amigos.

“Viuse como nos implicamos, desde os nosos postos de traballo ata coas nosas familias e amigos, de todas as idades e lugares de Galicia. Logramos entre todos percorrer este camiño ata Bruxelas porque xuntos somos máis fortes. Grazas polas fotos e polas ganas de loitar connosco”. Con estas palabras el sindicato de Profesionais da Sanidade Galega Pública, Prosagap, daba por finalizada esta particular “caminata on line” hasta la sede del Parlamento Europeo, a donde han querido llevar sus reivindicaciones.

Cada imagen simbolizó 10 kilómetros de recorrido

Los participantes enviaron durante toda la semana fotografías con globos y mensajes a la Administración: “Non á precariedade laboral”, “Coida a quen te coida”, “Non vaiades polas ramas, traballo digno xa”, “La esclavitud existe”, “Mi madre trabaja demasiado”...

Las imágenes fueron tomadas desde diferentes lugares de toda Galicia, con los centros sanitarios de fondo o monumentos identificativos de las localidades. Cada una simbolizó 10 kilómetros de recorrido. La última de ellas fue colgada ayer por la tarde, con una joven portando dos globos, uno de color rosa y uno azul, ante la entrada del edificio que alberga el Parlamento Europeo.