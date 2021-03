El año más difícil de los mayores

María Luisa Abad, pontevedresa de 83 años, no sale más que “para el sintrom”. A través de Cruz Roja se entretiene con ejercicios tradicionales sobre papel y también con clases “on line”, que ya maneja con soltura.

Reconoce que se ha acostumbrado, pero eso no quiere decir que no eche de menos la vida que llevaba antes, en la que tenía un tiempo muy importante dedicado a la socialización, aspecto que ella, al igual que buena parte de la sociedad, ha perdido.

“La vida nos ha cambiado mucho a todos. Yo antes iba dos días por semana al centro de Cruz Roja. Los miércoles iba a talleres de memoria y los viernes a manualidades”

“Nos mandan libretas con ejercicios para hacer, tanto de entretenimiento, como sopas de letras, como de memoria, con preguntas. También coloreamos dibujos, hacemos manualidades... y ahora me he apuntado a clases de inglés, conectándome con el resto del grupo, no se me da mucho, pero al menos estás entretenida”, cuenta divertida desde su casa en el barrio de Campolongo, donde vive con dos de sus hijas.

Pero la pandemia lo truncó todo y, de un día para otro, y sin saber que la situación iba a durar tanto, María Luisa se encontró con que perdía ese tipo de entretenimiento, que comenzó a hacer desde casa.

“Me venían a buscar a casa y me volvían a traer Se echa mucho de menos, pero si tiene que ser...”, dice resignada, en un ejercicio de responsabilidad que muchas personas adultas deberían imitar.

Atrás quedan las partidas de cartas con sus compañeros, las fiestas de Entroido, de Navidad, de verano... “También había clases de cocina, de gimnasia, de crochet... aunque yo no iba”, añade.

Han sido meses muy duros, pero ella reconoce que no ha sentido miedo. “Esto es algo que ha venido así y hay que cuidarse, protegerse. Te vacunan y ya está”, razona.

Por la letra de su apellido, la “A”, todavía debe aguardar un poco a que le llegue el turno de recibir la primera dosis de la vacuna del COVID. Ella ya es una experta en esto, puesto que cada año se pone la de la gripe. “Tiene que ser así, y más si queremos volver al centro de día”, dice esperanzada de recuperar pronto su particular “nueva normalidad”.

Más de 14.000 intervenciones de Cruz Roja a 8.000 personas en la comarca de Pontevedra

Con la declaración del estado de alarma en marzo de 2019, Cruz Roja Pontevedra puso en marcha el Plan Responde, con el que pudo atender en la comarca a cerca de 8.000 personas. Se llevaron a cabo 14.380 actuaciones “gracias a la entrega de más de 171 personas voluntarias y al respaldo de los socios y socias y el apoyo de las empresas y entidades”. “Desde el primer minuto, en Cruz Roja nos pusimos a disposición de las autoridades sanitarias y municipales con la instalación de albergues temporales para personas sin hogar. En Pontevedra, en el Multiusos de A Xunqueira, que acogió a más de 20 personas”, explica la entidad. En el área de inclusión social, durante el confinamiento inicial, se hizo entrega de productos de alimentación, productos básicos de primera necesidad y medicamentos. “Fue clave para asegurar la protección de las personas, y desde entonces, estas necesidades siguen aumentando progresivamente, habiendo llegado a más de 5.118 personas en la zona de Pontevedra”, destaca Cruz Roja.

13 protocolos de atención

En el área de salud, la organización atendió a más de 4.000 de personas en la comarca con información, medidas preventivas, entrega de medicamentos y mascarillas y, ante la necesidad de apoyo psicosocial, se creó a nivel nacional ‘Cruz Roja Te Escucha’. Este servicio, con 13 protocolos de atención, ayudó a más de 5.000 personas que han sufrido en su propia piel las consecuencias de la pandemia, porque han perdido a seres queridos sin poder despedirse, forman parte del personal sanitario en la primera línea o se han quedado sin empleo. En educación, Cruz Roja entregó más de 56 dispositivos a menores para que pudieran mantener el contacto con sus referentes educativos, así como el apoyo en las tareas escolares, realizando 971 entregas de material didáctico a 435 escolares y realizando más de 1.084 intervenciones con más de 72 pequeños. En cuanto a la economía y el empleo, dentro del Plan Cruz Roja Responde, se realizaron 454 orientaciones, formaciones, intermediaciones laborales y ofertas en mercados inclusivos.