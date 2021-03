CCOO busca fracturar la mayoría que respalda la ley de Cambio Climático y modificar el artículo que amenaza a Ence

Representantes de esta sección sindical de CCOO viajarán hoy a Madrid para reunirse con los diputados Oskar Matute de Bildu y Joan Capdevila de Esquerra Republicana (ERC) para intentar fracturar el apoyo que tiene actualmente la Ley de Cambio Climático, o cuando menos intentar que presionen para que se modifique este artículo 18.

Ambos grupos, ERC y Bildu, son clave en la votación para aprobar esta ley

Según explicó ayer la presidenta del comité de empresa de oficinas, Ana Cedeira, la reunión con estos dos grupos se produce al considerar que ambos son “llave” en la obtención de una mayoría que permita la aprobación definitiva de la ley. Aunque ambos grupos votaron favorablemente al polémico artículo 18 de la citada normativa en la última comisión del Congreso, los trabajadores de Ence se muestran esperanzados de poder conseguir un cambio de opinión al no haber fijado estos dos partidos una postura definitiva al respeto de este artículo vía enmiendas o propuestas transaccionales a la ley. “Ambos serían determinantes en el caso de cambiar de opinión respecto a este artículo”, indicaba el secretario comarcal de Comisiones Obreras José Luis García Pedrosa.

Esta sección sindical sigue sin dar crédito a las palabras de altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica en las que se señala que este artículo 18 no afectaría a Ence ni se podría utilizar de manera retroactiva contra la pastera e insisten en pedir la modificación de la ley. Confían en lograr un cambio de postura de dos socios tradicionales del BNG, formación que se opone a la permanencia de Ence en la ría pero que, sin embargo, también se mostró favorable a modificar este artículo 18 en la ley de Cambio Climático para “blindar” las concesiones del sector mar-industria gallego. De hecho, el diputado del Bloque en Madrid, Néstor Rego, (que no está presente en esta comisión al hacerlo otro diputado del Grupo Plural), hizo un llamamiento a los partidos del Gobierno (PSOE y UP) para que modifiquen este artículo. Esto no supondría un apoyo a Ence, consideran, dado que los nacionalistas gallegos creen que, efectivamente, la pastera no se ve afectada por esta normativa. Explican, al igual que el Ministerio, que la legislación actual ya la aboca a su salida de la ría de Pontevedra.

Comisiones también tiene previsto utilizar esta reunión para recabar la opinión del diputado de Bildu sobre el hecho de que el BNG se hubiera referido a las protestas de los trabajadores de Ence como “Enceborroka”.

Comisiones calificó de "insulto y falta de respeto" que la ministra reciba al comité de Fábrica y no a ellos que fueron quienes forzaron este encuentro con su manifestación en Madrid

Por otra parte, la sección sindical de Comisiones Obreras también calificó de “insulto, falta de respeto, despropósito y manipulación” el hecho de que finalmente la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reciba a los representantes del comité de empresa de Fábrica de Pontevedra y no a la sección sindical de CC OO (así como a los representantes del sector forestal, logístico y auxiliares) que fueron los que el viernes con su movilización en Madrid forzaron dicha entrevista.

Ana Cedeira destacó que varios altos cargos del Ministerio, entre ellos citaron al subsecretario de Estado Miguel González, se comprometieron con ellos a mantener esta reunión con la ministra. “El compromiso era con nosotros, ¿o es que tan solo quiere escuchar a quienes le van a decir amén a todo?”, se preguntó Ana Cedeira, quien indicó que “no permitiremos que ocho personas decidan el futuro de 5.000 trabajadores en Galicia”. “Todo lo que se está consiguiendo es peleando en la calle”, aseguró, “mientras que el comité está apostando por otra vía”.

Niegan que hubiera violencia en la protesta del Concello ni en ninguna otra que hayan protagonizado hasta ahora: "No somos el brazo ejecutor de la Xunta, ni de la empresa ni de nadie, son trabajadores hartos del acoso hacia sus puestos de trabajo"

García Pedrosa también hizo referencia a lo sucedido en el encierro en el Concello. Asegura que fue una “protesta pacífica como todas las que hemos realizado”, que no hubo “ninguna agresión” y en la que en un momento dado “no fue más allá de tratar de impedir que el alcalde saliera con su coche del párking”. “No somos el brazo ejecutor de la Xunta ni de la empresa”, añadió, “son trabajadores hartos de una situación de acoso hacia sus puestos de trabajo”, finalizó.

El comité de fábrica inicia las movilizaciones para pedir diálogo

Si hasta ahora era la sección sindical de Comisiones Obreras y el comité de oficinas quienes estaban apostando por la vía de la movilización para intentar buscar una solución de continuidad a los puestos de trabajo de Ence, ayer fue el comité de empresa de fábrica quién convocó su primera protesta ante la Subdelegación del Gobierno. Será una concentración hoy a las 11.30 con la que quieren pedir que se formalice la convocatoria de una mesa de diálogo entre Gobierno, Xunta, Ence y los propios trabajadores para buscar una solución de futuro para sus empleos. Este es el compromiso que alcanzó con ellos el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los trabajadores advierten que seguirán movilizándose mientras no se convoque este espacio de trabajo conjunto.

Arrancó la parada técnica en Lourizán

Por otra parte, ayer comenzó en la fábrica de Ence en Pontevedra la parada técnica anual que tendrá una duración de diez días y que permite actualizar el complejo fabril. Se invierten unos dos millones de euros en este proceso que implicará la entrada en al fábrica de unos 700 trabajadores a mayores de los 400 habituales por lo que habrá unas fuertes medidas antiCovid.

El Pleno declarará al presidente de Ence “persona non grata” en Pontevedra con los votos de BNG y PSOE

Los dos partidos que conforman el gobierno bipartito de Pontevedra, BNG y PSOE, utilizarán su mayoría en el próximo pleno de la Corporación para aprobar una declaración en la que nombran al presidente y consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, como “persona non grata” en la ciudad del Lérez. Se repite así la historia de 2016 con Mariano Rajoy como protagonista y también a cuenta de Ence. Entonces, la Corporación adoptó esta medida tras la prórroga de la pastera en Lourizán por sesenta años más otorgada por el Gobierno que presidía en aquel entonces el que era líder del PP. La portavoz del Gobierno local, Anabel Gulías, explicó que se adopta esta decisión tras conocerse el contenido del polémico vídeo en el que Colmenares se dirige a los trabajadores de Ence en Pontevedra. Gulías criticó la “actitud soberbia y peligrosa” del CEO de Ence en referencia a dos cuestiones.

Anabel Gulías, portavoz del gobierno local de Pontevedra: “Le dimos tiempo para que se retractase o pidiera disculpas”

“La primera por señalar políticamente con el dedo a quien considera responsables de la situación de la pastera”, y la segunda “por amenazar a la población de toda esta ciudad con un susto mayúsculo con consecuencias para las personas”, “Le dimos tiempo para que se retractase o pidiera disculpas” pero lamentan que no lo hiciera. “Nos parece inapropiado que una persona como Colmenares esté al frente de decisiones tan importantes”, añadió.

También hizo referencia al episodio “violento” del pasado jueves durante el encierro de unos trabajadores de Ence en el Concello, una protesta “en la que se traspasaron muchas líneas rojas” y de la que esperaban “una condena contundente sin peros” que creen que no se produjo. Gulías señaló que desde el gobierno siguen pensando que fue la empresa y el PP quienes alentaron estas protestas. Tanto el PP como Ence rechazaron tajantemente esta afirmación.