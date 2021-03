¿Qué pasa con Ence? Cuatro puntos para entender el conflicto

La pasada semana se vivió una escalada de tensión, con encierros en la Diputación y el Concello de Pontevedra, el corte de la autovía a Marín e incluso una concentración ante el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid. Pero, ¿por qué se ha recrudecido el conflicto? Estos son los cuatro puntos clave para entender qué es lo que está pasando.

Prórroga: ampliada hasta 2073 pero recurrida en los tribunales

Ence obtuvo 1958 la concesión de ocupación de los terrenos en Lourizán. En 2016, el Gobierno presididio por Mariano Rajoy aprobó una prórroga de 60 años para la pastera. Estos empezaban a contar desde la solicitud de la ampliación, que la biofábrica había solicitado en 2013. Así pues, la fecha para el fin la actividad en la ría se estableció en 2073.

Esta decisión fue recurrida en los tribunales por el Concello de Pontevedra, la APDR y Greenpeace. El litigio se halla todavía sin resolución, pero el Gobierno de Pedro Sánchez se allanó poniéndose de lado de las tesis de los recurrentes y recientemente ha reiterado a Ence que su concesión expirará en 2033. A falta de sentencia judicial, desde el Ministerio de Transición Ecológica apuntan esa fecha como el límite de los 75 años permitidos para concesiones y prórrogas por la Ley de Patrimonio.

La Ley de Cambio Climático, nuevo escollo

A la incertidumbre del desenlace judicial de la prórroga, otra regulación incorpora un nuevo frente al conflicto. Se trata de la Ley de Cambio Climático, en concreto su artículo 18.4 que hace referencia a la duración de las concesiones en dominio público Marítimo Terrestre. Su redacción establece que concesiones y prórrogras no pueden superar los plazos ya recogidos en la actual legislación y estos empiezan a computar desde que se otorga de la licencia, no desde la aprobación de las posibles prórrogas.

Mientras el Ministerio de Transición Ecológica insiste en que esta nueva ley no afecta a Ence, puesto que será la sentencia judicial la que determine su permanencia en la ría, desde la fiobráfica se teme la aplicación con carácter retroactivo de este artículo, lo que restringiría de nuevo la actividad a 2033.

¿Cuánto empleo genera Ence?

Ence Pontevedra tiene una plantilla de unos 400 empleados, a los que suma unos 4.800 puestos indirectos: cerca de 2.100 en el ámbito forestal, y otros 2.700 pertenecientes al área industrial y a otras actividades derivadas del aprovechamiento, transporte y transformación de la madera.

¿Otras posibles ubicaciones?

Desde el Ministerio de Transición Ecológica apuntan que Ence que dispone de 12 años para reformular su actividad y encarar su traslado. Los tres posibles destinos señalados son el polígono industrial de Barro, la Plisan en Salvaterra o el municipio coruñés de As Pontes. Sin embargo, informes encargados por la biofábrica sobre estos posibles nuevos emplazamientos concluyeron que ninguno era óptimo para una posible reubicación. La empresa argumenta que no hay ningún lugar adecuado en toda Galicia y que además no disponen de los 700 millones necesarios para ello.