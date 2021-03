La Casa del Ateneo de Combarro, de patrimonio cultural de Galicia a estar a la venta

La Asociación para a Defensa e Promoción do Patrimonio Histórico Artístico de Combarro, A Solaina, no ceja en su lucha para lograr que la conocida como casa del Ateneo siga siendo del pueblo. Y es que los vecinos de Combarro no salen de su asombro por lo que acontece con este inmueble que pasó de ser un centro de actividades culturales a, de forma repentina aparecer a la venta en una inmobiliaria por valor de 80.000 euros por parte de un particular que asegura que la recibió en herencia de una pariente, una mujer llamada Florencia Salgado, fallecida en el año 2000 en Montevideo.

Tras 20 años de la muerte de la que fue su dueña y desde casi 47 años desde de que la casa fuese comprada por el Estado, como adelantó ayer FARO, por un montante de 150.000 euros, aparece ahora un supuesto heredero.

La venta queda reflejada en un documento del Ministerio de Cultura del 12 de julio de 1981 firmado por Javier Tusell, entonces director general de Bellas Artes. De hecho, la propia Florencia Salgado murió a principios de este siglo y la casa del Ateneo de Combarro no formó parte de la herencia legada por esta mujer, porque ya no era suya, como se constata en el citado escrito de Tusell que este periódico mostró ayer.

Una casa del siglo XVIII, “de buena arquitectura barroca, con larga balconada pétrea, típica y hermosa”, como se explicaba en el decreto que iniciaba la expropiación en 1971 ya que iba a ser convertida en Museo de Artes y Tradicionales Populares, dedicando a las artes de pesca y al modo de vida en la Galicia litoral.

Esclarecimiento

La asociación A Solaina en su escrito remitido al Ministerio de Cultura para esclarecer la propiedad del inmueble, entiende que que “con los datos disponibles cabe seguir estudiando la cuestión y, por lo tanto, demandar una acción adicional por parte de la Administración del Estado para hacer valer la presumible titularidad de este singular edificio, que, por sus cualidades formales, fue reclamado por el Ministerio de Cultura para formar parte del Patrimonio Cultural español, y destinado a Museo de Artes y Tradiciones Populares”.

El proyecto del Museo, el pago a través de la Caja de Pontevedra y la herencia, las claves

Recuerda A Solaina que se trató de un proceso largo, que empezó en 1967, cuando con el II Plan de Desarrollo se crearon 15 museos de Artes y Tradiciones Populares, 3 de los cuales se adjudicaron a Galicia, y uno de ellos era el de Combarro. Así se leía en la prensa gallega, el 19 de noviembre de 1967: “Tres museos para Galicia. Del vino, del mar y etnológico, anuncio realizado por el entonces comisario del Patrimonio Artístico, Manuel Chamoso.La propuesta había partido del director general de Bellas Artes, Javier Tusell, quien precisamente firmó el documento de compra en 1973 de la casa de Combarro para convertirla en Museo del Mar, y tras llevar para Ribadavia el Museo del Vino.

Estudio de la documentación

El presidente de A Solaina, Rafael Vallejo, en su intento por aclarar la propiedad de la casa del Ateneo insta al Ministerio a estudiar la documentación generada por el proceso para el proyecto museístico referido a los Museos de Artes y Tradiciones Populares. Cree que es probable que en esa documentación más estrictamente técnica, referida al programa museístico, se encuentre información sobre la suerte de los inmuebles destinados a ese fin (compras, reformas, equipamiento, etc.). Cita que esa documentación está disponible en el Archivo del Ministerio de Cultura, o en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Para el caso de los Museos Gallegos de Artes y Tradiciones Populares, impulsados por el citado Manuel Chamoso Lamas, al frente de la Comisaría de la 1ª Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, con sede en Santiago de Compostela, hay además documentación en el actual Archivo de Galicia (Cidade da Cultura, en Santiago), en un fondo específico de la Comisaría-Chamoso Lamas.

Otra vía para conocer si la operación de compra se efectuó efectivamente, tal y como afirma Javier Tusell en 1981, es acceder a la información relativa a la herencia de Florinda Salgueiro Romero. De ella se sabe que murió en Montevideo el 22 de julio de 2000. Hay, además, referencias muy precisas al respecto, del Diario Oficial de Uruguay datadas en 2001, que aluden a cuestiones sucesorias de esta mujer, y de la que dispone A Solaina.

A Solaina emplaza al ministerio a retomar el proyecto del Museo del Mar

Por eso, pide a Cultura, que se requiera oficialmente la documentación que diera contenido a esas actuaciones recogidas en ese Diario Oficial. “Sabemos, con certeza que, hasta hace unos cuantos meses, nadie ha hecho reclamación de titularidad respecto a la casa barroca expropiada en 1973 por razones de utilidad pública, por el Ministerio de Educación y Cultura y su Dirección General de Bellas Artes”.

Si esto fue así, cree A Solaina que puede deberse a que probablemente esa casa no formó parte de herencia alguna legada por Florinda Salgueiro Romero simplemente porque había sido pagada en su momento por el Gobierno español, como aseguraba Javier Tusell en 1981.

Otra pista a seguir, es el pago que se hizo de 150.000 euros por este inmueble a través de la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, hoy Abanca.

Patrimonio del Estado

Por ello, Vallejo pide al ministerio que “al tratarse de garantizar la propiedad pública de un bien que entendemos forma parte del patrimonio cultural del Estado español, hagan las oportunas gestiones para acceder a lo que parece que es una documentación testamentaria, de la que ofrecemos datos para que pueda localizarse y conseguirse oficialmente. Creemos que puede ser la vía más efectiva para que el Estado pueda hacer valer lo que entendemos su propiedad de este edificio público”.

Por último, informa al ministro de Cultura de que existe abierto en el Registro de la Propiedad número 2 de Pontevedra, de la que es registradora titular Paula Martín Martínez, un expediente para proceder a la inscripción en el mismo de esta casa barroca de Combarro, iniciado a raíz de que por un particular se pide, respecto de esta casa “no inscrita”, “la expedición de certificación de que la finca no consta inscrita y la práctica de la anotación preventiva de la pretensión de su inmatriculación”.

Inscripción prematura

Entiende el colectivo que defiende el patrimonio histórico de Combarro que por parte de la delegación del Catastro en Pontevedra, “se hizo una inscripción prematura de la casa en cuestión en el Catastro. Nos consta que existen más potenciales herederos del inmueble, en un grado de parentela más próxima a la antigua propietaria de la casa que la que tiene la persona a cuyo nombre fue inscrito la primera semana de enero de este 2021. Y nos consta también que esos familiares, en el caso de que el edificio no sea público, y puedan optar a su herencia, están dispuestos a ceder gratuitamente dicha casa a la correspondiente administración pública, con el fin de que se destine al objeto para el que habría sido comprado en 1973 por el Estado: para Museo de Combarro”.

A Solaina solicita que se impulse las acciones oportunas para que el Estado español reivindique y haga efectiva la legítima titularidad

Por tanto, Rafael Vallejo, como presidente de A Solaina, pide al ministro de Cultura, que manifieste oficialmente a la responsable de dichas oficinas las dudas que existen respecto a la inscripción que se he ha hecho, y, en la medida en que sea posible, que se reconsidere dicha inscripción.

Peticiones

Por todo ello, A Solaina solicita que se impulse las acciones oportunas para que el Estado español reivindique y haga efectiva la legítima titularidad, a través de la Abogacía del Estado, de esta casa barroca de Combarro; y a su vez se retome “el proyecto de impulsar en este Conjunto Histórico de Combarro el Museo del Mar, iniciado en 1969 con su aprobación y publicación en el BOE de 30-9-1969, p. 15301. De los tres previstos en Galicia, O Cebreiro, Ribadavia y Combarro, los dos primeros se crearon, y éste de Combarro quedó pendiente. Creemos que esta ocasión debiera ser aprovechada con este fin de su impulso definitivo”.