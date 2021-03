A Deputación de Pontevedra, a través do servizo de Lingua, vén de facer públicas as bases de subvencións dirixidas aos concellos e ás entidades culturais sen fins de lucro para as actividades de dinamización da lingua galega neste ano.

Estas axudas, que segundo precisa a deputada María Ortega ascenden a 220.000 euros, incorporan varias novidades con respecto a anteriores edición, como que priorizarán as actividades organizadas por concellos que dispoñan de Servizo de Normalización Lingüística e permitirán financiar “non só unha, senón varias actividades sempre que estean dentro dun programa xeral de potenciación da lingua”, indica a institución.

María Ortega sinala que estes cambios pretenden “poñer en valor aos concellos cunha maior sensibilidade a prol da lingua galega permitindo consolidar a súa programación, máis sempre cuns criterios claros e dentro da concorrencia competitiva”. Repartiranse 120.000 euros entre as entidades solicitantes e 100.000 euros entre os concellos de menos de 50.000 habitantes.

As actividades subvencionables deberán estar encamiñadas á dinamización da lingua galega "co fin de potenciar o uso do idioma no ámbito socioeconómico e, en xeral, en todos os sectores que teñan repercusión social", suliñan as mismas fontes.

Entre outras, subvencionaranse accións de fomento da creación e difusión cultural, traballos de sociolingüística e toponimia, fomento do emprego do galego no comercio e na industria (xornadas, campañas e publicacións ), recoñecementos e distincións ( Día das Letras Galegas ou calquera outra actividade ou programa de actividades cuxo obxectivo sexa fomentar o uso do idioma galego entre a poboación, nomeadamente entre a infancia e a mocidade), e fomento do emprego do idioma galego para a captación de neofalantes e dinamización e normalización.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 15 de abril e a axuda non pode superar o 75% do orzamento de cada acción.