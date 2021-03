La Policía Local de Pontevedra denunció el pasado viernes a las ocho personas que participaban en una fiesta que se celebraba en el interior de un galpón del lugar de O Arco, en la parroquia de Lérez. Se trataba de ocho jóvenes, que fueron denunciados por vulnerar la normativa derivada de la pandemia sanitaria.

Durante toda la semana pasada en este cuerpo policial se abrieron un total de 25 expedientes relacionados con las restricciones COVID, 5 de ellos entre el lunes y el jueves y los otros 20 durante el fin de semana.

En todo caso, el teniente de alcalde Agustín Fernández destacó, al aportar este dato, que está bajando de forma notable el número de denuncias por incumplir la normativa sanitaria, lo que demuestra que cada vez más se respetan las medidas de prevención para hacer frente al COVID-19.

"Está bajando de forma notable el número de denuncias"

El teniente de alcalde y viceportavoz municipal indicó que las restricciones se están cumpliendo cada vez con más rigurosidad tanto por parte de los ciudadanos como de la hostelería”. En este sentido, el edil socialista quiso agradecerle a los hosteleros de Pontevedra “el esfuerzo que están haciendo para que esas normas, necesarias para prevenir y contener este virus, se estén cumpliendo”.

“El nivel de cumplimiento es altísimo, así nos lo trasladan desde la Policía Local y así se refleja en un número muy bajo de denuncias, que además son denuncias de muy poca importancia.

En estas 25 denuncias en una semana se incluyen tanto reuniones no permitidas de personas no convivientes, como por no utilizar, o utilizar de forma inadecuada, la mascarilla obligatoria.

En cuanto a la fiesta de 8 personas en Lérez, el edil indicó que si bien se trataba de una fiesta “pequeña” por el número de participantes, está igualmente prohibida al tratarse de personas no convivientes.

Fue además “una única fiesta detectada a lo largo de toda una semana” lo que también indica que se está cumpliendo la normativa de forma muy masiva por el conjunto de la ciudadanía “y eso es siempre una buena noticia”.

“Vamos mejorando, pero aún nos queda bastante por mejorar para poder estar tranquilos y evidentemente solo vamos a poder estar tranquilos de todo cuando estemos todos vacunados”, valoró el teniente de alcalde.