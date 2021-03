La hostelería de Pontevedra y la de toda el área sanitaria (salvo Ponte Caldelas, Vilanova y Cambados, que se mantienen en nivel medio; y Soutomaior, que sigue en riesgo máximo) dieron ayer un paso más en su particular desescalada recuperando la atención en el interior de los locales pero a un 30% de su aforo. A esto hay que sumar aquellos que tengan la posibilidad de terraza, que siguen funcionando a un 50% de su capacidad.

Así, ayer los clientes volvieron al interior de los locales que decidieron abrir sus puertas, ya que todavía queda un número significativo de negocios a los que no les compensa abrir con este porcentaje de actividad. Así lo explicaba ayer, por ejemplo, Dani Lorenzo, de Hoempo, quien señala que las aperturas con respecto a la anterior fase de la escalada se están produciendo a “cuentagotas”. “Lo más seguro es que a lo largo de la semana se vayan produciendo nuevas aperturas en función de cómo vaya evolucionando la cosa”, explica. “Aún así no abrirán todos, ya que dependerá mucho del local, hay negocios a los que probablemente un aforo de un 30% no les compense para poner en marcha toda la infraestructura que es necesaria para mantener en actividad un gran restaurante por ejemplo, o al que los gastos que esto supone no le compense con los ingresos”.

"Hay negocios a los que probablemente un aforo de un 30% no les compense todavía para asumir los gastos que supone poner en marcha toda la infraestructura que es necesaria para mantener en actividad"

En cualquier caso, insiste en que lo que tiene claro toda la hostelería pontevedresa es que “hay que ir con mucha calma”. “Desde el minuto uno de la desescalada lo que estamos primando es la seguridad, somos los más interesados, todos preferimos un retorno lento y haciéndolo bien que luego una nueva marcha atrás que sería un golpe definitivo para el sector”, señala este responsable de Hoempo.

Recuperada la movilidad

Por otra parte, ayer por primera vez en cuatro meses (desde principios de noviembre cuando se decretó el cierre perimetral conjunto de la “almendra” de Pontevedra, Poio y Marín), los pontevedreses pudieron recuperar la movilidad con el resto de Galicia y fuera del área sanitaria, aunque eso sí entre concellos con el mismo nivel de riesgo.

Apenas tres nuevos contagios en 24 horas en el área sanitaria

Los datos acerca de la evolución de la pandemia en el área sanitaria siguen mostrando una curva descendente de esta tercera ola en Pontevedra-O Salnés y el Sergas tan solo registró tres nuevos contagios en toda la jornada del domingo de un total de 357 PCR practicadas. El descenso de la incidencia también se deja notar en el porcentaje de positividad que era el pasado domingo de un 1,7% en el área, bastante por debajo del 5% que señala la OMS para dar por controlada la evolución de la pandemia. Estos tres nuevos contagios se contraponen a las 35 altas que se dieron en la jornada del domingo y que dejan un descenso de 38 pacientes menos en el cómputo global de casos activos, de tal forma que estos se sitúan actualmente en un total de 457. Para encontrar un número más bajo de infectados en el área sanitaria hay que remontarse al 16 de octubre pasado, cuando se registraban 429 casos activos en Pontevedra-O Salnés.

Un paciente más en UCI

El dato negativo es el que se refiere a la presión asistencial: El número de ingresados en planta se mantiene en 22 pero hay un paciente más en UCI respecto a la jornada del sábado. Un total de 8 pacientes necesitan asistencia en la unidad de críticos. Además, ayer el Sergas notificó un fallecido más en el área sanitaria de Pontevedra, un varón de 78 años y con patologías previas que falleció en el CHOP el pasado domingo. Son ya 159 las personas fallecidas con COVID-19 en Pontevedra y O Salnés.

Un varón de 78 años, último fallecido en el CHOP en la jornada del domingo

Por concellos, la situación se mantiene estable en los ayuntamientos de Marín (54 casos activos), Poio (34) y Sanxenxo (29), sin variación respecto a la jornada anterior.

Mientras tanto, sigue produciéndose un importante descenso en Pontevedra, con 103 casos activos, lo que supone diez menos que 24 horas antes.

Caldas, eje de la campaña de vacunación en el Umia

El área sanitaria continúa con su campaña de vacunación contra el COVID-19 con distintos centros de referencia en todo el área sanitaria. El de los concellos del Umia se sitúa en el Auditorio de Caldas de Reis, en donde se vive estos días una frenética actividad recibiendo a los pacientes de este concello que acuden a ponerse la dosis, así como también a los de Cuntis, Portas y Moraña. Tal y como explicaron desde el área sanitaria, en los últimos días se rebasaron las 5.500 personas (de una población de 300.000) que ya han recibido la pauta completa con las dos dosis de la vacuna. En total, se han inyectado ya 23.000 dosis, 17.500 de Pfizer y 5.500 de Astrazeneca. Además, esta misma semana está previsto incorporar a la campaña a los primeros usuarios de entre 50 y 55 años de edad, empezando por los apellidos de la letra “H”.