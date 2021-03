Los concesionarios, a medio gas, miran con esperanza hacia la venta online

“Este año está siendo un desastre absoluto. Son meses muy malos y hay falta de ayudas. Los cierres perimetrales afectan muchísimo. Pasamos una temporada que estamos abiertos por estar y estamos soportando una estructura prácticamente sin clientes”, confiesa Juan Paz de Tambo Motor. En este sentido apuntan a que estas últimas semanas con un alivio en las restricciones de movilidad se ha comenzado a notar “más movimiento” y esperan que sea el primer paso a una recuperación.

Las empresas de venta de vehículos estiman que la recuperación real podría llegar a partir de este verano. “Eso significa que seis meses del año van a estar muertos y en los otros seis no vas a recuperar lo que no has vendido”, recalca Paz.

Contra esto los concesionarios apuestan por ofertas atractivas que van no solo en el precio sino en los años de garantía, el mantenimiento o el seguro del coche. “Hay muchísimas ofertas y es un gran momento para comprar coches, pero hay mucha incertidumbre porque hay mucha gente que no sabe si mañana sufrirá un ERTE”, explican señalando a la complicada situación económica de los clientes y la dificultad de poder hacer las financiaciones.

Comprar para no compartir

Es por ello que el cliente busca coches de ocasión y el vehículo nuevo es más difícil de vender. También apuntan a que mucha gente busca un coche utilitario que “les saque del paso” y que quizá cambien en unos años por un coche “de más calidad”. En este sentido los vendedores apuntan a que una parte de la clientela compra un coche para no tener que compartir vehículo o no usar transporte público debido al COVID.

Mientras la situación del mercado es tan compleja algunas empresas, como Opel Aelsa en Pontevedra, se vuelcan en la venta online como una esperanzadora salida. “Es un mercado que se está haciendo más fuerte a la fuerza, los cierres perimetrales afectan mucho. Los meses de mayor cierre fueron fatal y de momento continuamos enfocados a la venta online, creo que la venta como se conocía antes no volverá”, apuntan desde la empresa. Desde fuera la venta online de vehículos puede resultar complejo, pero señalan que “hay muchas estrategias para poder vender así. Si recibes una prenda y no estás de acuerdo lo puedes devolver. En la automación igual tienes que plantear eso también. Hay que hacer las cosas bien, modernizarse”, explican. Además concluyen que “si lo que le entregas al cliente es exactamente lo que vio raramente devuelve el producto”.

Mientras tantos, otros acusan esta situación y se quejan que si antes venían clientes de distintas partes del país según las ofertas esas ventas ya no son posibles.

Por otro lado, las empresas apuntan a un pequeño cambio en la clientela: “Vemos que ahora el cliente que entra por la puerta es comprador. Antes había más gente que venía a ver, se lo pensaba, se daba una vuelta. Ahora quienes vienen ya tienen la elección de compra tomada, pero son pocos, claro”, señalan.

Sea como sea las empresas tienen claro que hasta 2022 no podrá llegar la normalidad y esperan, entonces, volver a la situación en la que se encontraban en 2019.