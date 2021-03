El grupo municipal del PSOE denunciará ante la Fiscalía las “gravísimas y alarmantes” declaraciones del presidente de Ence, Ignacio de Colmenares y Brunet, quien “advierte de la existencia de riesgos medioambientales y para la salud de las personas”, debido a la obsolescencia de la maquinaria de la factoría de Lourizán.

El portavoz municipal socialista, Tino Fernández, anunció que en el escrito de denuncia que registrará el lunes 8 ante la Fiscalía pontevedresa, también se recoge un “posible delito de amenazas por parte de Colmenares”, ya que, “en un contexto en el que se busca prolongar el período de actividad de la fábrica en Pontevedra, su CEO está supeditando la ejecución de las inversiones para mejorar la fiabilidad de la fábrica y ‘no tener sustos’ a que las leyes se redacten a su antojo”.

“Esta empresa, como todas, tiene la obligación legal de realizar las inversiones que sean necesarias para prevenir esos peligros medioambientales de los que su presidente habla en el vídeo. Considero lamentable –señala Tino Fernández– que se use la salud de las personas como coacción o moneda de cambio”.

Colmenares

La formación socialista considera que de las manifestaciones realizadas por De Colmenares (“En Pontevedra, con esa caldera de recuperación y esa caustificación inestable, podemos tener un susto mayúsculo medioambiental en cualquier momento, que puede afectar además a las personas), “se extrae de manera palmaria que el presidente de Ence es perfectamente consciente de que la fábrica está incumpliendo la normativa de aplicación y que, por ello, existe un riesgo de daño medioambiental y para las personas”, según expone el escrito de denuncia, que vulneraría la Ley de Responsabilidad Medioambiental.

“Ence está obligada a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, evitación y reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos”, añade el letrado de la formación socialista, quien además subraya que “aun sabiendo el resultado y el daño que puede provocar este incumplimiento, es decir, la posibilidad de dar un ‘susto mayúsculo’, la fábrica continúa en producción sin paliar o subsanar la situación”.

Certificados de seguridad

En cuanto a los certificados de seguridad esgrimidos por la compañía, la denuncia de los socialistas entiende que “a pesar de la detentación meramente formal de los certificados de calidad y de implantación de procesos que Ence Energía y Celulosa SA pueda tener en vigor, lo cierto es que, según su propio convencimiento, hay un riesgo en la planta de Pontevedra”.

En la denuncia que el PSOE presentará este lunes ante la Fiscalía se incide en la admisión de que el proceso de caustificación de la caldera de recuperación sea “inestable”, y por lo tanto no esté “debidamente controlado” y “podría producir lo que anuncia, insistimos por nuestro estupor ante dicha definición: un ‘susto mayúsculo’”.

Tino Fernández explica que en el texto de la denuncia se recoge que “debemos tener en cuenta que la caustificación es un proceso químico que produce dos compuestos extremadamente peligrosos para las personas y el medio ambiente, como son la sosa cáustica y el sulfuro de sodio, que la caldera de recuperación a la que se refiere De Colmenares emite, entre otros gases y compuestos nocivos, dióxido de azufre (causante de la lluvia ácida), y que los episodios de avería de la misma no son, en modo alguno, una mera hipótesis teórica”.

“Al contrario, constan diversos episodios anteriores de avería, con liberación del mencionado dióxido de azufre, por lo que no estamos ante una avería hipotética o novedosa, sino ante una avería recurrente, por lo que no cabe otra interpretación cabal que considerar que el consejero delegado de Ence posee información no compartida debidamente ni con las administraciones competentes ni con los accionistas de Ence, en relación al funcionamiento deficiente, inapropiado y, cuando menos, potencialmente peligroso de dicha caldera”, argumenta el letrado de la formación socialista.

Al margen de entender que de las declaraciones de Ignacio de Colmenares se desprende una situación que cumple todos los elementos penitenciarios del tipo de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, los socialistas consideran que “adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las afirmaciones del CEO de Ence se emiten en un contexto en el que se busca prolongar el período de actividad de Ence en Pontevedra y su deliberada divulgación también tiene trascendencia penitenciaria, al constituir un delito de amenazas”, añade el portavoz socialista.