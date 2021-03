"Una posible marcha de Ence es una sentencia de muerte para gran parte de nuestro tejido empresarial”, se mostró contudente el líder del PP en la Boa Vila en su reunión con el presidente del Puerto de Marín. Rafa Domínguez y José Benito Suárez abordaron esta mañana el impacto económico ante una posible salida de la pastera la ría de Pontevedra.

La terminal marinense es la principal vía de exportación de la pasta de papel de Ence, cifrada en unas 400.000 toneladas anuales. Esto supone, según los datos del Puerto, un "60% de la mercancía general convencional (no contenerizada)" de sus tráficos. Esto implica la llegada de una media de 100 barcos y unos 14.000 movimientos de camión, según expuso el presidente José Benito Suárez Costa.

Ambos mostraron su preocupación por el demoledor impacto de un eventual cese de la actividad de Ence en Pontevedra. “Nos preocupa seriamente que más de 400 familias que viven en Pontevedra y trabajan en la factoría vean peligrar su puesto de trabajo. Pontevedra no puede permitirse este cierre, en un año tan dramático, y con una crisis sin precedentes. El golpe va a ser durísimo”, destacó Domínguez.

PP de Galicia

Por su parte, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de "echar" de España al sector industrial y de "no buscar soluciones" para la situación de las plantas de Ence y Alu Ibérica, ubicadas en Pontevedra y A Coruña, respectivamente.

En una rueda de prensa celebrada en Santiago este viernes, ha reprobado que Galicia sea "víctima" de las "políticas caóticas y contradictorias" del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. De hecho, ha afirmado que estas "no atienden a ninguna estrategia industrial" y solo se rigen por "las imposiciones ideológicas" de un gobierno que "está destruyendo el presente y el futuro" del tejido productivo gallego. De este modo, ha criticado que "se niegue a tomar las medidas necesarias" y "no busque soluciones" para que las empresas "no huyan de España".

"Primero fue Alcoa en San Cibrao, después vino Siemens-Gamesa y ahora vemos como siguen el mismo camino Ence en Pontevedra y Alu Ibérica en A Coruña", ha lamentado Tellado, quien ha denunciado que "estas empresas no se están yendo de España", sino que el Gobierno central "las echa" de "un país que supera los 4 millones de parados y tiene 1 millón de trabajadores en ERTE".

Además, ha advertido de que un hipotético abandono de Pontevedra por parte de Ence colocaría en una situación "dramática" a 5.000 familias y ha incidido en que su permanencia en la ciudad "depende de la voluntad del Gobierno", que "solo debe hacer un pequeño cambio en el articulado" del reglamento de Costas.

A este respecto, ha remarcado que la fábrica cumple "todas las normativas" impuestas en materia ambiental por la Unión Europea (UE), por lo que ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar el ecologismo como "excusa" para "dejar a miles de gallegos en la calle", lo que representa "un nuevo ataque a Galicia porque Galicia no vota al PSOE". También ha lamentado la "indiferencia" del PSdeG y el BNG al respecto.