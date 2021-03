La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, lamentó que Ence trate “nuevamente” de cambiar las leyes “a su medida”. “No se puede consentir que las leyes se hagan a medida de una empresa y no se apliquen con igualdad”, subrayó la líder nacionalista. Para Pontón, con independencia del texto final con el que se apruebe la Ley de Cambio Climático “Ence tiene que salir de la ría de Pontevedra. Después de tanto tiempo lo que tiene que hacer es poner en marcha el traslado y cumplir la legalidad”, reclamó la portavoz nacionalista. “No se puede seguir condicionando una ciudad al antojo de una empresa; todas las industrias contaminantes se retiraron de este tipo de ubicaciones y Ence no puede ser una excepción”, añadió.

Ana Pontón presentó en Pontevedra las propuestas del BNG para los fondos europeos para la recuperación Next Generation, a través de la “Estratexia integral do BNG para as rías galegas”, con propuestas de usos y explotación económica sostenible de estos espacios y sus sectores productivos.

Lamentó que la Xunta de Galicia no esté trabajando para propiciar el traslado de la pastera de la ría y, por el contrario, “se dedique a torpedear” el proyecto de ciudad de Pontevedra. “Que la Xunta y el PP se pongan del lado de Ence no es ninguna novedad. Se ponen del lado de una empresa del Ibex35 y no de la ciudadanía de Galicia”, subrayó. “Por no recordar cuando el propio Feijóo prometía que iba a trasladar Ence; está claro que su palabra no vale nada y que al final todo fue un engaño y están funcionando según los intereses de una empresa”, dice Pontón.

El BNG reclama los fondos europeos para los sectores productivos locales y sostenibles y que se destinen “a inversiones de país y para que lleguen a la pequeña y mediana empresa gallega”.

La portavoz nacionalista lamentó que “en la crisis de 2008 se salvó con dinero público a la banca y ahora parece que algunos quieren destinar los recursos públicos a salvar multinacionales”. “Estamos viendo como la pequeña y mediana empresa lo está pasando mal, necesitaría muchos de estos recursos y mientras parece que algunos los quieren para las grandes multinacionales”, argumentó.

“La posición del BNG es muy clara: Ence tiene que trasladarse de su ubicación, que se cumpla ese traslado corresponde al Gobierno central y a la Xunta y no podemos admitir ningún tipo de chantaje en ese sentido”, afirma Ana Pontón.

La portavoz nacional del BNG estuvo en Pontevedra para presentar el “Proxecto de rexeneración produtiva das rías” por valor de 1.096 millones de euros, incluido dentro del documento “Xerar Futuro, Galiza Next”, que recoge las propuestas del BNG para utilizar los fondos de recuperación europeos para salir de la crisis y sentar las bases del desarrollo de las próximas décadas.

“Un proyecto de país que tiene por objetivo la recuperación integral de un ecosistema único, generador de riqueza y de empleo, que recoge actuaciones en tres áreas: regeneración y recuperación ambiental, investigación científica y comercialización y transformación”, explicó, poniendo como ejemplo de recuperación ambiental los terrenos que hoy ocupa la factoría de Ence en la ría de Pontevedra. “600.000 metros cuadrados de terreno que ocupa Ence, para los que ya existe plan municipal de ordenación ambiental y paisajística, que tiene por objetivo recuperar el espacio vacante una vez que se lleve a cabo el traslado de la pastera a otra localización”, indicó Pontón, como una de las actuaciones de regeneración de las rías incluidas en el proyecto Galiza Next con cargo a los fondos europeos. Sumado a otras actuaciones –la descontaminación de los terrenos de la antigua fábrica de Elnosa y de los terrenos del espacio natural Xunqueira de Alba–, permitiría recuperar un millón de metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre en Pontevedra y dar paso a la mayor transformación de la historia de la ciudad, indicó la portavoz del BNG.

En este sentido, Pontón insistió en el traslado, “responsabilidad tanto de la pastera como de los gobiernos central y de la Xunta”, e instó al presidente gallego a que, “por una vez, se coloque del lado del país”.

Para el BNG la salida de Ence de la ría sigue tan vigente como siempre, máxime tras las recientes declaraciones del consejero delegado reconociendo que la factoría suponía un peligro ambiental, indicó.

El “Proxecto de rexeneración produtiva das rías” apuesta por la recuperación integral de todo el litoral para acabar con las pérdidas en el sector marisquero, completar y modernizar la red de saneamiento, de tal manera que todos los ayuntamientos al lado de las rías deben tener una depuración integral de aguas residuales. Una exigencia que también deben cumplir las industrias, porque se trata de evitar que llegue al mar ningún tipo de contaminación biológicas, química o física, explicó Pontón.

Igualmente, entre las propuestas, está la recuperación de espacios dañados por obras públicas para restablecer dentro de lo posible la situación previa, regeneración de los fondos de las rías a través de los necesarios dragados, como en la ría de O Burgo en A Coruña, o en Pontevedra, y dragado entre As Corbaceiras y la Illa de Tambo. Y el control de los ríos, como principal fuente de agua dulce de las rías a las que aportan nutrientes esenciales para la productividad marisquera. En estas actuaciones el proyecto incluido en el documento Xerar Futuro, Galiza Next recoge una inversión de 950 millones.

En el ámbito de la transformación y comercialización, el Galiza Next incluye una sociedad público-privada para la promoción y comercialización del producto gallego, con funciones como elaborar una marca que identifique y ponga en valor el producto de las rías, controles de mercado y seguimiento de la cadena de comercialización y promoción.

Defensa da Ría denuncia al presidente de Ence por sus declaraciones sobre la seguridad de la fábrica

La Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) confirmó que presentó una denuncia en el juzgado de instrucción de Guardia de Pontevedra contra el presidente y consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares. El motivo, indican, son las recientes declaraciones recogidas en un vídeo (“obtenido de manera ilegal” y “descontextualizado”, según la pastera), sobre la supuesta “situación de peligrosidad de las instalaciones de la fábrica de Lourizán”, indica el colectivo ecologista. La denuncia, explican, se centra en dos cuestiones fundamentales: Por una parte, el “hecho de que hayan intentado chantajear repetidamente a un alto cargo del Gobierno, y por otra, por el hecho de que conociendo que la situación actual de la fábrica puede derivar en un episodio ambiental de gravedad, con afectación a las personas, si no se realizan inversiones en la misma, decide no invertir y permitir que la fábrica continúe trabajando en este estado, poniendo en riesgo el medio ambiente y las vidas de los trabajadores y la población del entorno”. A la APDR le parece de suma gravedad que se reconozca que el presidente de Ence acude hasta en 7 ocasiones a reunirse con el secretario de Estado para que modifiquen un texto legal. “Pretender cambiar un texto legal mediante la presión a los órganos del Gobierno, no es admisible en un Estado democrático e incluso puede que se trate de un hecho delictivo”; insisten. En cuanto a la estado de la caldera de recuperación “debemos darle credibilidad a lo manifestado por el señor Colmenares y, por lo tanto, aceptar que la caldera de recuperación de Ence no cumple con los requisitos mínimos exigibles de seguridad para el medio ambiente y las personas”.