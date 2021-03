La relajación de las restricciones y la llegada del buen tiempo han aumentado la movilidad dentro el área de Pontevedra. Los espacios naturales, como las playas y los montes, recuperaron el pasado fin de semana el trasiego y el bullicio de visitantes tan habituales antes de la pandemia. Había muchas ganas de salir y pasear, de tomar el sol y respirar aire fresco. Pero esto último ya no es lo que era. La mascarilla continúa siendo obligatoria al aire libre y su ausencia o mal uso sigue siendo objeto de polémica entre viandantes.

Un vecino de Sanxenxo ha publicado en redes sociales una carta abierta en la que denuncia haber recibido insultos tras recriminar a varias personas la falta del protector mientras paseaban por Silgar. "Me encontré con varias personas paseando por la playa sin mascarilla. Obviamente les pedí, por favor, si podían ponérsela pero su contestación no solo fue negarse, sino que llegaron a insultarme", relata. Al no encontrarse agentes en el arenal, el agraviado llamó a la Policía Local: "Mi pregunta es: ¿En serio no saben lo que va a pasar el fin de semana habiendo buen tiempo y al levantar el perimetraje?", continúa su denuncia.

El afectado insta al Concello a intensificar la vigilancia en Silgar, un destino habitual no sólo de los vecinos de Pontevedra, sino de otros tantos municipios gallegos y provincias españolas. De hecho, estos días se ha reforzado el control de acceso a la villa turística para evitar la llegada de personas que se saltan el perímetro establecido. "Me parece una burla a todos los que cada día cumplimos con las normas y no podemos salir de nuestra casa y nuestro pueblo. Vas a dar un paseo y te insultan o se te encaran llegando a peligrar tu integridad física. Solo pido a las autoridades correspondientes tomen medidas sobre el tema", critica este vecino en su carta abierta.