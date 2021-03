La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, lamentó este jueves en Pontevedra que Ence trate "nuevamente" de cambiar las leyes “a su medida; no se puede consentir que las leyes se hagan a medida de una empresa y no se apliquen con igualdad”. Para Pontón, con independencia del texto final con el que se apruebe la Ley de Cambio Climático “Ence tiene que salir de la ría de Pontevedra. Después de tanto tiempo lo que tiene que hacer es poner en marcha el traslado y cumplir la ley”, reclamó la portavoz nacionalista. “No se puede seguir condicionando una ciudad al antojo de una empresa; todas las industrias contaminantes se retiraron de este tipo de ubicaciones y Ence no puede ser una excepción”.

Ana Pontón presentó en Pontevedra las propuestas del BNG para los fondos europeos para la recuperación Next Generation a través de la “Estratexia integral do BNG para as rías galegas”, con propuestas de usos y explotación económica sostenible de estos espacios y sus sectores productivos.

Lamentó que la Xunta de Galicia no esté trabajando para propiciar el traslado de la pastera de la ría y, por el contrario, "se dedique a torpedear” el proyecto de ciudad de Pontevedra. “Que la Xunta y el PP se pongan del lado de Ence no es ninguna novedad. Se ponen del lado de una empresa del Ibex35 y no de la ciudadanía de Galicia", subrayó.

El BNG reclama los fondos europeos para los sectores productivos locales y sostenibles y que se destinen “a inversiones de país y para que lleguen a la pequeña y mediana empresa gallega”. La portavoz nacionalista lamentó que “en la crisis de 2008 se salvó con dinero público a la banca y ahora parece que algunos quieren destinar los recursos públicos a salvar multinacionales”. “Estamos viendo como la pequeña y mediana empresa lo está pasando mal, necesitaría muchos de estos recursos y mientras parece que algunos los quieren para las grandes multinacionales”.

"La posición del BNG es muy clara: Ence tiene que trasladarse de su ubicación, que se cumpla ese traslado corresponde al Gobierno central y a la Xunta y no podemos admitir ningún tipo de chantaje en ese sentido", afirma Ana Pontón.