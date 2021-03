“Si hay ruido ambiente y tú no oyes, vete ya al médico, no es una buena señal”

–¿Es muy común la insuficiencia auditiva?

–Este año en el Día Mundial de la Audición la OMS llama la atención sobre que hay que cuidar la audición para todos. Es importante identificar para prevenir, rehabilitar, comunicar y, evidentemente, para lograr una detección precoz. Es muy importante por lo que pregunta, porque es muy común, en Europa en 2018 había 34 millones de personas con esos problemas, se estima en 2030 habrá 40 y en el año 2050 más de 46 millones de personas, solo en Europa, tendrán pérdida de audición.

–¿Por qué es tan importante la detección precoz?

–Porque en función de la edad, de en función de si es en la niñez o ligada a la pérdida de audición por cumplir años, hay que tomar una clase de medidas o estratégias diferentes. Hay algunas situaciones de pérdida auditiva que se pueden prevenir hasta en un 60% de las ocasiones. Por ejemplo en la niñez es importante tener en cuenta la rubeola, las otitis, la meningitis, el consumo indebido de antibióticos y una serie de cuestiones que derivan en muchos casos en esa pérdida de audición. En el caso de la pérdida asociada a la edad, se relaciona con que cada vez somos más longevos, un efecto que se percibe especialmente en Galicia.

–¿Qué otros factores pueden influir en la pérdida auditiva, a mayores de las enfermedades y la edad?

–Están elementos como la exposición a ruidos intensos en el trabajo, actividades recreativas, infecciones, medicamentos etc, a mayores de otras enfermedades como la parotiditis o dolencias crónicas. Por eso es muy importante prevenir, para detectar y solucionar, incluso cuando estemos en la franja que ni es la niñez ni somos mayores, y saber llegado el caso cómo reconducir las consecuencias de la pérdida auditiva detectada.

–¿A cuántos vecinos de Pontevedra pueden estar afectando estos problemas de salud?

–En Pontevedra entre 7.000 y 8.000 personas tienen pérdida auditiva. En realidad son muchas más, pero solo estamos hablando de las que tienen esa discapacidad reconocida por la Consellería de Política Social, que tienen ese certificado, pero es que hay muchísimas más que no lo tramitan, con lo que estaríamos hablando de mucha más población. Así que en estos momentos estamos hablando de un miembro por hogar.

–¿Hay mucho infradiagnóstico?

–Sí o se diagnostica muy tarde. Le pongo el ejemplo común de la televisión: antes se lo decíamos a los abuelos, pero ahora ya lo decimos a los padres o amigos con una edad de 45 o 50 años que, por favor, bajen el volumen de la televisión porque está a tope. Pues en ese momento ya estamos llegando demasiado tarde.

A partir de los 55 años, y ligado al envejecimiento natural del sistema auditivo, suelen aparecer los primeros síntomas de hipoacusia, aunque también puede presentarse en niños y en general en cualquier edad, ya que también ha crecido su incidencia no solo ligada al envejecimiento poblacional sino a la frecuente exposición de ruidos elevados.

–¿Por qué no percibimos en la gran mayoría de los casos la pérdida auditiva?

–Porque va poco a poco, a menos que se produzca algo muy drástico como un accidente o una enfermedad que la provoque de modo repentino, ni siquiera lo percibimos muy claramente. En la mayor parte de los casos la pérdida auditiva va poco a poco, y a medida que avanza la persona va limitando sus conversaciones, sobre todo en situaciones de ruido ambiental. Si hay ruido ambiente y tú no oyes vete al médico, no es una buena señal y más vale prevenir, porque en este caso no tiene cura. Hay el audífono y el implante coclear, pero dentro de los recursos que existen tampoco son grandes panaceas. Así es que si tenemos capacidad de acción, con una pequeña pérdida y el apoyo del audífono podemos intentar mantener. Estamos hablando, claro, en términos generales, otra cosa es si hay otros problemas médicos más característicos.

–¿El mejor consejo es que nos hagamos, preventivamente, una revisión de nuestra audición?

–Sí, y no dejarse ir. Hay un estereotipo muy arcaico y estigmatizado de que las personas con pérdida de audición o sordas son retrasadas etc., un estereotipo que, aunque hay niveles, sigue vigente todavía. Pero de todo eso hay que olvidarse a estas alturas, porque la pérdida de audición, como cualquier otra discapacidad o enfermedad, es un problema físico en el que con una serie de recursos y detección temprana podemos evitar grandes males.