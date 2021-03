Por motivos económicos y falta de fondos, la asociación de voluntarios Difusión Felina de Pontevedra se ha visto obligada a cerrar temporalmente la entrada de nuevos gatos. Les ha costado muchísimo tomar esta decisión, pero el hecho de no recibir ninguna ayuda ni subvención por parte de las instituciones públicas les ha obligado a ello.

"Nos ceñiremos a recoger casos muy urgentes y puntuales"

"Nos ceñiremos a recoger casos muy urgentes y puntuales", anuncian en el muro de su Facebook. "Esta asociación se mantiene gracias a vuestras donaciones, al teaming y a los mercadillos pero no es suficiente. Cada vez hay más gatos, más abandonos y más gente que le hace daño a los animales. No recibimos ninguna ayuda ni subvención del Concello de Pontevedra, por lo que nos vemos obligados a cerrar temporalmente para no tener que cerrar definitivamente", añaden.

Y es que el año pasado fue muy duro a nivel de recogida de felinos abandonados, muchos de ellos malheridos y que necesitaban de intervenciones quirúrgicas costosas, que la asociación ha asumido con ayuda de sus colaboradores particulares. "Estamos muy tristes pero de verdad que no podemos más, ni damos para más", se lamentan.

Piden aportaciones económicas por pequeñas que sean

Por ello, piden aportaciones, por pequeñas que sean, en su cuenta corriente ES81-2080-5138-86-3040016938. También a través del Paypal difusionfelinapontevedra@gmail.com o con una ayuda mensual de 1 euro al mes en su Teaming: www.teaming.net/ayudaalosgatosdedifusionfelina

Las casas de acogida temporales son fundamentales en su labor

Solamente en 2020, Difusión Felina tuvo unos gastos que superaron los 28.000 euros, entre veterinarios y manutención de los gatos recogidos y que se encuentran en casas de acogida a la espera de una adopción definitiva. En donaciones no llegaron a los 21.000 euros, por lo que no son capaces de seguir este ritmo ni acumulando deudas.

El año pasado Difusión Felina recogió de la calle a 325 gatos

Asimismo, el año pasado recogieron 325 gatos de la calle y lograron una familia para más de 260. El resto o bien fallecieron o bien se encuentran en acogida, de ahí que el colectivo también insista en contar con casas que se ofrezcan a dar a muchos de estos animales un hogar temporalmente mientras no se oficializa una adopción. Esta es una de las claves del correcto funcionamiento de la asociación.