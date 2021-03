Pontevedra dice adiós al deporte en solitario

Se acabó salir a correr o a andar en bicicleta en solitario, también que las niñas y niños solo puedan jugar a la pelota entre ellos si son convivientes. Con la desescalada y la entrada en vigor del nivel medio de restricciones en el área sanitaria, Pontevedra recupera la práctica del deporte en grupo. Un cambio de fase que el domingo se exprimió al máximo a lo largo de las zonas verdes de la ciudad.

En una jornada marcada por el sol y de temperaturas agradables no fueron pocos los vecinos que se juntaron para disfrutar del ejercicio físico al aire libre. Manteniendo, eso sí, dos normas que llegaron para quedarse: la distancia de seguridad y la mascarilla, obligatoria incluso mientras se lleva a cabo la actividad deportiva.

Tras más de un mes de prohibición para juntar a practicar ejercicio físico, zonas como el Lérez fueron testigos de las ganas de los pontevedreses por recuperar un encuentro saludable entre conocidos. Así, pandillas de niños volvieron a compartir pelota en los parques y adultos rutas para hacer andando, corriendo o en bici.

Desde el pasado viernes, el nuevo decreto de la Xunta permite este tipo de actividades, si bien no están exentas de limitaciones. Como mucho, los deportes pueden practicarse en grupos de hasta cuatro personas no convivientes, el mismo número para el que están limitados el resto de encuentros sociales. Solo podrá superarse en una persona más en caso de ser el quinto integrante el monitor. Además, en lo que respecta a las instalaciones y centros deportivos, se podrán realizar sesiones grupales (también con un máximo de cuatro deportistas) siempre que no se supere el 30% de capacidad del centro.

El mismo aforo pesa para el uso deportivo de las piscinas, ya sea al aire libre o cubiertas, y en todas las instalaciones cerradas deberá ser obligatorio realizar tareas de ventilación durante un mínimo de 30 minutos al inicio y final de cada jornada.