Los empresarios pontevedreses piden “seguridad jurídica” para Ence en la ley de Cambio Climático

El serio aviso lanzado por la empresa Ence sobre un posible cierre anticipado de la fábrica de Pontevedra si se aprueba el actual articulado de la Ley de Cambio Climático tuvo como primera consecuencia una movilización del empresariado pontevedrés para conocer el alcance de esta nueva amenaza que se cierne sobre la pastera.

Así, representantes de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (Aempe), AJE, Cámara de Comercio y de la Plataforma Proindustria de Pontevedra se reunieron ayer con el diputado del PSOE en el Congreso, Guillermo Meijón, para interesarse por la afectación que tendría el polémico artículo 18.4 de esta ley sobre la fábrica de celulosa.

La respuesta que recibieron, según confirmó ayer el propio Guillermo Meijón a FARO, fue la misma que ya obtuvo la empresa, los trabajadores y todos los que preguntaron a los socialistas o al propio Gobierno central por este asunto: “No le va a afectar en nada”. “De ningún modo el problema de Ence es el artículo 18.4 ni ningún otro de la Ley de Cambio Climático”, señalaba el diputado socialista. “El problema de Ence –añadió– es el ya conocido de la decisión que puedan tomar los tribunales sobre la prórroga de la concesión” otorgada en 2016 por el ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy “y que nosotros creemos que sí está fuera de los límites de la ley, pero no de esta de Cambio Climático, sino de la ley de Costas y la Ley de Patrimonio”. Leyes, como la de Costas, validada por el PP y que están en vigor actualmente, recordó, y que ya limitan el tiempo máximo de concesión a los 75 años, aseguró el diputado socialista.

Guillermo Meijón les indicó además, que la no retroactividad de este artículo de la ley no era una apreciación suya, sino que es una cuestión validada y transmitida a la empresa por la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero, el secretario de estado y la propia Abogacía del Estado, de ahí que no entienda una polémica, que ve artificial, en torno a esta ley.

Los empresarios que participaron en esta reunión reconocen que existen estos dos puntos de vistas enfrentados sobre la afección que puede tener la ley de Cambio Climático sobre Ence y otras empresas radicadas en terrenos de Costas. No obstante, coinciden en pedir la máxima seguridad jurídica para la empresa pastera por su importante impacto en la economía local. “Lo que está claro es que la ley debe estar bien redactadas para que no dé pie a distintas interpretaciones jurídicas que se puedan dar en el futuro, debe tener claridad y dar seguridad jurídica a esta empresa, o de lo contrario, las inversiones millonarias a corto plazo previstas son difíciles de aguantar”, explicaba ayer José María Corujo (Aempe), uno de los participantes en la reunión.

“Hay posiciones encontradas sobre el efecto de la ley, hemos abierto una vía de diálogo y eso es importante”, señalaba Agustín Nogueira, de al Plataforma Proindustria de Pontevedra. “Lo que está claro es que no nos podemos permitir un posible cierre de Ence y menos en medio de una crisis terrible como nunca antes vista por el COVID”, explicó, “sería una catástrofe para Pontevedra”.

La propia empresa volvió ayer a posicionarse en un tono que invitaba al diálogo: “Para Ence la primera opción es mantener la actividad, el empleo y las inversiones en su biofábrica de Pontevedra, como parte de su apuesta por Galicia, el empleo y la sostenibilidad” pero, por ello, “la compañía necesita, como cualquier inversor, seguridad jurídica”.

El grupo empresarial explica que “la modificación de la actual redacción del citado artículo 18.4 (del proyecto de Ley de Cambio Climático) eliminaría las dudas sobre la retroactividad de esta norma, lo que sin duda facilitaría enormemente la situación y el futuro de esta planta, así como del importante volumen de empleo vinculado a ella en Pontevedra y en toda Galicia”. La empresa vuelve a señalar esta cifra de 5.000 empleos directos e indirectos vinculados a la fábrica de Lourizán. Recuerda, como ya hacía el viernes, que la inversión en la planta de Pontevedra desde la concesión de la prórroga ha sido ya de 132 millones, “una senda de inversión en la que continuaría ahondando para que la planta siga avanzando en competitividad y sostenibilidad”.

Además, la empresa confirmó que “en defensa de la actividad de esta planta y de las personas vinculadas a la misma, ha mantenido contacto institucional con el Gobierno, y quiere reafirmar su voluntad de solucionar esta cuestión siguiendo esa misma senda de diálogo, mantenida hasta ahora, hasta alcanzar un acuerdo”.

APDR

Ayer, tras el anuncio de Ence de un posible “cierre ordenado” de la fábrica de Pontevedra si se aprobaba la ley de Cambio Climático, también la APDR se sumó al debate. Los ecologistas, en la misma línea del PSOE, aseguran que la empresa le otorga a este ley una “un alcance que no tiene”. “Más allá de que esta nueva Ley se aplique con retroactividad o no, las exigencias recogidas en este artículo” y que“echarán a Ence” están “contempladas ya en la normativa en vigor”.

Señalan que el tiempo máximo de permanencia en dominio público marítimo-terrestre (DPMT), está fijado en 75 anos (incluyendo posibles prórrogas) tanto en la ley de Costas de 2013 (elaborada polo PP) como en la Ley de Patrimonio del Estado, como apuntaba Meijón.

Una de las polémicas de ayer en torno a Ence vino dada por la publicación de un vídeo interno de la compañía en la que el presidente y consejero delegado de la empresa, Ignacio de Colmenares, se dirige a la plantilla. El vídeo ha motivado la reacción del grupo municipal del PSOE en Pontevedra, cuyo portavoz, Tino Fernández mostró su “inmensa preocupación ante las declaraciones efectuadas por el presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, en las que admitía que la factoría de Lourizán puede provocar un susto medioambiental mayúsculo en cualquier momento” y que además “puede suponer un peligro para las personas”.

Fernández pide a la empresa que aclare inmediatamente el alcance de este peligro y a la administración competente, que es la Xunta, que tome cartas en el asunto y abra un expediente inmediato para investigar y conocer el alcalde de la situación de peligro que relata el máximo responsable de Ence”. “Nos parece de una gravedad inmensa”, añadió.

Por su parte, desde Ence se alega que “el extracto recogido ilegalmente y publicado no debe ser descontextualizado, sino que debe entenderse como parte de unas palabras dirigidas internamente al conjunto del equipo humano”. “Este extracto, de cerca de cuatro minutos de duración, es parte de una intervención de más de tres cuartos de hora. Las palabras recogidas y difundidas en las mencionadas publicaciones, sacadas de su contexto, no reflejan el sentido ni el significado de las citadas declaraciones, que sí quedaron adecuadamente explicadas en el conjunto de la intervención”. La empresa asegura que “los equipos son seguros y, prueba de ello, es que la compañía goza del reconocimiento High Risk Protected por la más prestigiosa compañía de seguros norteamericana, especialista en celulosa”. Además supera inspecciones periódicas por lo que insiste en que “el complejo de Ence en Pontevedra es totalmente seguro”.