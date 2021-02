El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y la concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, recibieron ayer al investigador italiano Mario Pansera, que encabeza el proyecto de investigación “Prospera, Prospering without growth: Science, Technology and Innovation in a post-growth era”, un trabajo financiado con 1,5 millones de euros a través del Consejo Europeo de Investigación.

Mario Pansera está realizando este proyecto desde Pontevedra, en el Campus local de la Universidad de Vigo, y a grandes rasgos su grupo de investigación estudiará estrategias de crecimiento económico sostenible.

El alcalde, tras conocer en qué consiste el proyecto, aseguró que “encaja perfectamente con la ciudad de Pontevedra porque pensamos que en la investigación en el medio ambiente y en el crecimiento sostenible está el futuro”. También afirmó que “acogemos esta iniciativa con interés y con la máxima colaboración porque es por donde tienen que ir las líneas de la ciudad hacia el futuro”.

Por su parte, Mario Pansera explicó que escogió Pontevedra para realizar este trabajo por ser una ciudad con un modelo urbano alternativo desde la que desarrollar las líneas de investigación que tiene en marcha. Anunció que ha previsto organizar una serie de seminarios periódicos para debatir con personalidades relevantes de otras universidades e intentar que la Conferencia Internacional de Decrecimiento prevista para 2023 tenga lugar en Pontevedra.

Mario Pansera es ingeniero de telecomunicación (Universidad de Nápoles – Federico II), máster en Economía y Gestión de la Innovación (Universidad Politécnica de Madrid) y doctor en Administración por la Universidad de Exeter.

Está especializado en la transición ecológica y sostenible y en la crítica al concepto tradicional de crecimiento y desarrollo económico, y en su trayectoria investigadora se vincula, entre otras, a las universidades de Bristol y la Autónoma de Barcelona.