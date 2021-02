Abel, Julia, Antonio, Aldara... O futuro do galego ten unha chea de nomes, como amosou onte o acto institucional convocado pola Deputación no Día de Rosalía e no que, con perdón da escritora, da poesía e da música, os máis pequenos foron os grandes protagonistas.

A presidenta do Executivo provincial, Carmela Silva, exerceu de anfitrioa nesta homenaxe na que tamén participaron alcalde, Miguel Fernández Lores, a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, e o reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa.

O alcalde de Pontevedra, a subdelegada do Goberno e o reitor da Universidade de Vigo, entre os que asistiron ao acto presencialmente

Acompañaron ás autoridades no Pazo Provincial unha trintena de persoas que seguiron presencialmente as intervencións. Asemade, participaron telemáticamente os escolares do CEIP Xunqueira I de Pontevedra, que leron poemas de Rosalía, e a deputada provincial de Lingua, María Ortega. Ésta lembrou que as crianzas “son o depósito da nosa lingua e cultura e serán quenes a transmitan”, nun encontro no que tamén se entregaron os premios escolares de debuxo.

A presidenta provincial foi outra das que incidiu en que os nenos son “herdeiros e herdeiras da nosa cultura, da nosa lingua e da nosa Rosalía”, ao intervir neste acto centrado en reivindicar a vixencia do legado da escritora. Carmela Silva suliñou que se trata do “epítome da muller galega adiantada ao seu tempo, loitadora, inconformista. Está máis presente que nunca”.

Carmela Silva lembrou que Rosalía é nosa, pero tamén é universal, porque así o era o seu pensamento

É nosa, lembrou, e é universal, porque así o era o seu pensamento. “Criticaba cuestións de enorme actualidade, como a dureza das migracións e non hai sociedade avanzada se negamos a algún ser humano”. Tamén destacou que, sin deixar de denunciar as inxustizas, Rosalía tiña unha mirada “optimista sobre Galicia. Porque si, somos un país de presente e futuro moi potente e ela xa o cantaba, xa o escribía.”

Tamén o alcalde destacou que Rosalía “defendeu ao seu pais, amaba á súa terra, a súa lingua e cultura. Como galega estaba no mundo orgullosa e iso é un dos sentimentos que máis me fai participar da vida publica; defender a autoestima de ser galegos”.

Unha das grandes damas da música galega, Uxía, puso a banda sonora

Unha das grandes damas da música galega, Uxía, foi a encargada de poñer a banda sonora nun acto que engalanou o Pazo Provincial con camelias (boa parte delas do cultivar Rosalía de Castro da finca de Areeiro) e no que a escritora Anna Figueiredo leu o manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. No texto, que ela elaborou, incidiu en que “ser Rosalía é ollar cara a unha nova normalidade na que só podemos avanzar”.