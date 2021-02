La hostelería vuelve a vestir a Pontevedra de luto ante la falta de un “rescate real”

La hostelería pontevedresa volvió ayer a tomar las calles de Pontevedra, vistiéndose una vez más de luto en señal de protesta por la “muerte del sector”. Tras casi un año de cerrojos y aperturas parciales, urgen la implicación de las administraciones competentes e indemnizaciones por no poder desarrollar con su actividad profesional.

Para visibilizar su situación, más de un centenar de profesionales acudieron a la cita organizada por Hoempo. A las 11:00 horas de la mañana del miércoles salieron del edificio administrativo de la Xunta, situado en la avenida de María Victoria Moreno, para recorrer las principales arterias de la ciudad. Poco más de una hora después llegaron a la Plaza de España, con tambores que simularon una marcha fúnebre. Ante la sede de la Subdelegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Pontevedra, los hosteleros erigieron una capilla ardiente, depositando uno a uno en el interior de un ataúd sus utensilios de trabajo para escenificar la muerte de la hostelería gallega.

A todas las administraciones ante las que desfilaron ayer les pidieron “que se pongan a trabajar” entre ellas. “El necesario rescate para que la hostelería no muera solo se va a conseguir si las tres dialogan y llegan a un acuerdo, que no sigan echándose la pelota unos a otros. Somos unos pocos los que pagamos el gran problema”, señaló el presidente de Hoempo, Daniel Lorenzo.

“El necesario rescate para que la hostelería no muera solo se va a conseguir si las tres administraciones dialogan" Daniel Lorenzo - Presidente de Hoempo

Y es que para los profesionales del sector que más está sufriendo las restricciones de la pandemia no llega con las ayudas comprometidas hasta la fecha. Aunque entienden que deban parar si la situación sanitaria lo requiere, consideran que faltan medidas económicas potentes que acompañen a los ceses de actividad, decretados primero por el Gobierno central y luego por la Xunta de Galicia. Sobre el Plan de Rescate anunciado esta semana por la administración autonómica, creen que se queda “cortísimo” y que no sirve para sufragar los gastos fijos mensuales. “Necesitamos un rescate real, no unas limosnas. No nos da ni par aun mes de gastos. Es imposible sobrevivir, dejemos de publicidad. Si no, se va a morir el sector más importante del país”, sentenció Lorenzo.

En cuanto a la desescalada que comienza mañana en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, en Hoempo la relajación de medidas cae en saco roto. Aseguran que una reapertura parcial y nada es lo mismo: “un parche que no soluciona el problema de la hostelería”. A partir del viernes, creen que serán “pocos los compañeros que abrirán” y, los que lo hagan será para tratar de conseguir liquidez, aunque las pérdidas sean mayores. “Los que abran será por desesperación, porque necesitan 50 euros para pagar parte del recibo de autónomos”, una de las reivindicaciones de la asociación, que se exonere parte del recibo.

Manifestaciones simultáneas en toda Galicia

El lema “todas somos hostelería” de Hoempo, la asociación de hosteleros de Pontevedra, Poio y Marín, se escuchó ayer más allá de la Boa Vila. La plataforma convocó otras 19 manifestaciones en el conjunto de la comunidad para alzar sus peticiones en una única voz. Se trata de unas concentraciones que pretenden ser el primer paso hacia una federación hostelera gallega.

“Hemos montado una plataforma entre diferentes asociaciones de Galicia. Somos sobre 25 o 30 y hoy (por ayer) protestamos todos en veinte localidades”, explicó el presidente de Hoempo, Daniel Lorenzo. El objetivo de estas manifestaciones es prepararse para el 13 de marzo, fecha señala por el sector como el día de la muerte del sector con el primer confinamiento del 2020. Para el aniversario están preparando una gran manifestación en Santiago de Compostela.