El Centro Patelas de Cuntis vivió ayer una implosión de música, imágenes y palabras en una nueva acción del programa de la Diputación “Mulleres en Acción, Violencia Zero”, una iniciativa que tiene como objetivo darle visibilidad a la lucha contra las violencias machistas así como dar a conocer la labor de nuevas artistas que están a trabajar en favor de la igualdad.

La responsable de esa implosión de música, imagen y voz fue la artista viguesa María Villanueva que escenificó su “Carta aberta”, poniendo el foco sobre “el mundo misógino en el que vivimos”, “un ejercicio de escucha y reacción, una búsqueda de respuestas sobre la violencia y el feminismo, ese feminismo en el que hay espacio para todas”.

María Villanueva, con cuatro piezas, relevó otras tantas "injusticias misóginas del día a día"

Acompañada de su guitarra interpretó esta “carta abierta” que reveló “cuatro injusticias misóginas del día a día”. La primera con una canción portuguesa “dedicada a todas las mujeres anónimas que no acumulan riqueza y que no tienen espacio en los medios de comunicación pero que mueven el mundo día a día con su trabajo”. Y es que esta primera injusticia son los cuidados no reconocidos y no remunerados que recaen, en su mayoría, en las mujeres.

Desde 2017 hubo al menos 87.000 víctimas de feminicidio en el mundo

La segunda tiene que ver con las relaciones tóxicas y la tercera el feminicidio, encarnado en este caso en Marielle Franco, la activista y política de Río de Janeiro asesinada en 2018 por ser “negra, mujer, favelada y lesbiana” y sobre todo por alcanzar “una fuerza sin precedentes en la política antiracista y feminista del país”, algo que tuvo mucho que ver con su asesinato. Villanueva destacó que desde 2017 hubo, por lo menos, 87.000 mujeres víctimas de feminicidio. La artista finalizó con un cuarto bloque que puso el foco en las “mujeres con mayúsculas”, a las que “se les censura por ser como son” y habló de las desigualdades a nivel económico, social, legal y laboral.

Carmela Silva, junto al alcalde de Cuntis, Manuel Campos, y la diputada Victoria Alonso, fueron algunas de las personas que pudieron disfrutar en directo de la escefinicación de María Villanueva, dado que la pandemia impide mayores audiencias. También el resto de la Corporación pudo asistir. Para que todo el mundo tuviera la oportunidad de ver en acción a la artista viguesa, su intervención fue retransmitida a través de diversos canales institucional y en el Centro de Día de Cuntis.

Silva y el alcalde de Cuntis visitaron un mural promovido por el Concello de Cuntis en favor de la igualdad y contra la violencia machista

Silva desatacó que “no podemos dejar de trabajar para lograr la igualdad de todas las mujeres y en todos los lugares del mundo” y Campos aseguró que “la apuesta feminista está muy presente en el Concello”.

De hecho, la presidenta de la Diputación y la diputada Victoria Alonso aprovecharon su visita a Cuntis para conocer de primera mano un mural promovido por el Concello e instalado en el pabellón municipal que rechaza la violencia machista. La obra fue realizada por Cestola na Cachola, la cooperativa creada por Miguel Peralta y Xoana Almar, que la llevaron a cabo de forma conjunta con las artistas Lidia Cao e Iria Fafián.