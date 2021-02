“Siempre buscamos una explicación y la conspiración es una a la que agarrarse”

–¿Qué mueve a una persona a rechazar y negar la realidad?

–Estamos ante un fenómeno nuevo y desconocido. Es necesario descartar un tratamiento frívolo. La realidad que estamos viviendo es totalmente innegable. Decir que no es verdad es un acto de irresponsabilidad. Atravesamos una situación atípica y ha habido problemas en la transmisión de mensajes, que incluso han llegado a ser contradictorios (primero los guantes sí y después no, lo mismo con las mascarillas...). Esto hace que algunas personas sientan mucha desconfianza, descontento y escepticismo. Hay una crisis de confianza en la verdad científica que ha despertado el negacionismo.

–¿Es un negacionista una persona egoísta e insolidaria? ¿Harta o simplemente inconsciente?

–Cuando alguien defiende sus ideales, en los que cree ciegamente, no se considera ni egoísta ni insolidario. Todo lo contrario. Piensa que hace una labor social importante. Pero eso no significa que esté en posesión de la verdad. Algunos negacionistas pueden ser personas hartas de tanta norma y también puede haber gente muy asocial Otros hablan por hablar: carentes de prueba alguna se dejan llevar por determinados grupos antisistema estableciendo campañas de desprestigio. Sin embargo también existen negacionistas que tienen un alto nivel de información, médicos, abogados… con una visión diferente de la realidad y de las medidas a tomar.

–¿Está unido a la intolerancia y al despotismo?

–A nadie le gusta que le digan que está equivocado y, cuando se lo dices, lo normal es que no lo acepte. El ser humano necesita saber qué es lo que provoca las cosas, y las explicaciones que se están dando no gustan o no interesan, entonces se buscan salidas alternativas. Una vez que las han encontrado, las personas se anclan ahí. Toda postura radical está unida a la intolerancia. Existen muchas incongruencias difíciles de entender y esto lleva a las personas a radicalizarse.

–¿Cómo tratar con un negacionista: rebatir o no prestar atención?

–Se puede hacer de las dos maneras. Siempre y cuando el negacionista sea una persona abierta es posible que exista un diálogo. No todos son cerrados. Es importante entender cuáles son sus razones y sus puntos de vista porque esto hará que esa persona también escuche los tuyos. Si la persona es cerrada no hay nada que hacer. Cuando alguien se siente en posesión de la verdad no aprende nada. Cualquier diálogo no conduce a ningún sitio.

–¿Por qué calan tanto las teorías conspiranoicas?

–Por el descontento social que existe y la corrupción política. A lo largo de la historia la información se ha manipulado en beneficio de unos pocos. También es debido a los mensajes contradictorios que se dan, ya que es una situación nueva y desconocida para toda la humanidad. Las personas necesitan siempre encontrar una explicación para todo y la conspiración es una a la que agarrarse.

–¿Debe preocuparnos como sociedad esta actitud de rechazo?

–La sociedad debe hacer una reflexión. La situación así lo exige. Muchas personas están hartas de tanto control, tanto cambio de normas y tanta incongruencia sobre lo que hay que hacer y lo que no. En términos de sociedad tenemos que revisar nuestros valores. Creo que la base es un buen diálogo y explicaciones claras y concisas.

–¿Es el negacionismo una forma de poder? Ejemplos como Trump y el asalto al Capitolio...

–Es poder contra poder. Un negacionista dialogante dirá que está luchando por su libertad y el Estado con sus normas que está protegiendo al ciudadano. En el fondo todo el mundo quiere tener razón, por eso la tolerancia y el diálogo son tan necesarios. El mayor problema surge cuando alguien en contra de la realidad quiere imponer su criterio, negando hechos y estadísticas. La cantidad de muertos y los hospitales llenos son innegables.

“El miedo puede llevar a una generación desconfiada”

–¿Qué impronta dejará en los más pequeños esta pandemia?

–Depende mucho de cómo lo vivan los adultos y del mensaje que le transmitan a sus hijos. Si muestran una actitud de responsabilidad y confianza en el futuro, los pequeños lo vivirán mejor. Pero si los padres repiten mensajes pesimistas y no paran de hablar única y exclusivamente de lo mal que va todo, esto generará mucho miedo e inseguridad que los niños van a manifestar en un futuro. Se fraguará una generación desconfiada y con miedo al contacto con los demás. Lo más adecuado es enseñar a los niños una actitud solidaria y responsable. Siempre hay que crearles confianza en el futuro.

–Estos niños que están viendo desaparecer lo común, el compartir, por el COVID, ¿serán aún más individualistas?

–El ser humano es un ser social y así seguirá siendo. Con el tiempo, los niños se irán recuperando. Todos los tiempos cambian, con la aparición de internet y los móviles los seres humanos ya se habían convertido en personas más individualistas. La necesidad de socializar, reunirse, tener contacto y amor es básica, y esto se recuperará.

–¿Y los adultos? ¿Hemos levantado un muro de suspicacia?

–Creo que es necesario desarrollar un poco de empatía y de responsabilidad. Tomar medidas y protegerse no significa erigir muros. Se puede guardar distancia y ser amable y amoroso. Esto nos hará sentir mejor a todos y creará un futuro esperanzador.