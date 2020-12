“No sabemos nada. Estamos en shock”, reconocía Andrea Ramos, en la administración de lotería número 10, minutos después de que la advirtiesen de que el 43.831, un quinto premio, había caído en Pontevedra, un décimo premiado con 6.000 euros que compensó la sequía general que se vivió en la comarca de Pontevedra con el sorteo de ayer.

La suerte volvía a visitar así ayer la administración de lotería del centro comercial de Carrefour, en Salcedo, una de las excepciones en una jornada en la que la comarca no sumó grandes cifras de dinero y el entorno de la capital del Lérez tuvo que conformarse con un rosario de pequeños premios. Se vendieron décimos sueltos de dos quintos premios en Ponte Caldelas, Moraña y Caldas de Reis además del citado en la capital.

Entre las anécdotas de la jornada: la cadena de panaderías A Devesa alertó en sus redes sociales de que por error los clientes que tenían sus boletos jugaban a un número diferente al que figuraba, un fallo del que se responsabilizó la administración de lotería y que finalmente no tuvo repercusión, dado el escaso impacto de la jornada en la ciudad del Lérez. “Tampoco tocó esta vez, ni por error. Salud”, bromeaba a las puertas del despacho de pan uno de los clientes a la vista del sorteo apagado.

Interpretaban como mal designio el que se quedase una bola atascada en el arranque del sorteo. Y eso que la jornada empezaba prometedora dado que a primera hora dos décimos de un quinto premio aterrizaban en Ponte Caldelas y Caldas. En la villa termal desde Casa Baltar la lotera se preguntaba si “pudo ser alguien que no sea de Caldas, porque no se ni cuántos pude vender porque lo sellaron a través de la máquina”. Es un receptor mixto de bar y lotería que ya suma varios premios, Primitiva incluída. Con todo, Carmen Domínguez (que hace unos días “tenía un presentimiento”) no puede disimular la “muchísima alegría” al repartir por primera vez la lotería de Navidad, en este caso un premio de 6.000 euros.

Desde hace seis años esta administración ha repartido distintos premios en la comarca del Umia, una administración afortunada cuya responsable celebraba ayer que “ni se a quien ha podido tocar, pero me alegro muchísimo”.

Ponte Caldelas fue la otra localidad de la comarca donde el 86986 dio una pequeña alegría, aunque también se desconoce al ganador o ganadores. Fue la administración de lotería número uno la que despachó un boleto agraciado con 6.000 euros, también mediante expendedora. María José Sendra, la lotera, confirmó a FARO que también se estrena con los premios de Navidad, aunque ya sabe lo que es repartir suerte en otros sorteos.