2.000 empleos

Con pocas horas de diferencia, mientras el alcalde Lores y el teniente de alcalde Fernández presentaban muy orgullosos y ufanos su acuerdo global sobre un presupuesto aproximado de 100 millones de euros, el Observatorio Urbano echaba un jarro de agua fría y mostraba la peor cara posible de una cruda realidad: Pontevedra ha sido la ciudad gallega donde más ha caído la creación de empresas en los tres últimos años contabilizados, según la información extraída por FARO.

En general, todos los datos del estudio realizado por un equipo técnico de la Universidad de Vigo que encabeza Pedro Figueroa, no resultan nada halagüeños. A este respecto conviene subrayar que dicho barómetro, de inspiración económica y no política, nunca ha tenido antes ni seguramente tiene ahora la intención de hacer la cusqui al gobierno municipal, ni mucho menos chafarle sus loables proyectos. Hasta ahora al menos su sintonía no era mala; pero las cifras son a veces muy tercas.

Bien sabido resulta que las estimaciones de generar empleo en todo el país por parte de los gobiernos de turno, tanto del PSOE como del PP, se han caracterizado siempre por dos cosas a lo largo de tantos y tantos años:

Una, que esos compromisos han venido derivados de unas situaciones catastróficas, o sea de unas cifras muy malas, casi imposibles de empeorar.

Y dos, que jamás han estado muy afinados en dichos cálculos, cuando no han errado de manera estrepitosa. Quizá solo los Pactos de la Moncloa de la Transición, tan añorada por unos y tan vilipendiada por otros, salvaron los muebles en buena medida, con arreglo a sus motivaciones últimas.

De modo que no existe razón alguna a priori para confiar en la previsión anunciada por Lores y Fernández. Además de poner en remojo esa supuesta creación de 2000 empleos, habría que saber también en detalle el tiempo de duración estimado para dichos puestos de trabajo, o lo que sería lo mismo, el grado de precariedad que conllevaría ese paquete laboral.