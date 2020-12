Más presencia policial en la calle

Ayer mismo se podía constatar una mayor presencia de agentes no solo en las zonas comerciales de Pontevedra, sino también en algunas de las principales zonas de ocio, dado que este año el dispositivo no solo servirá para evitar los pequeños delitos que se suelen producir en esta época de más afluencia de gente a los comercios, sino también para comprobar que se cumplen las medidas antiCOVID-19 decretadas por las autoridades sanitarias.

Pequeños hurtos, robos con violencia o intimidación, robos en comercios o fraudes son algunos de los delitos que se tratan de prevenir con este plan, que no solo incluye una mayor presencia policial en la calle sino el reparto de un tríptico informativo (a disposición de cualquier internauta en www.policia.es) con consejos para los ciudadanos pero especialmente para los comerciantes que estos días verán como se multiplica la afluencia de personas a sus establecimientos.

En cuanto a la presencia en la calle, el despliegue policial incluye la presencia tanto de agentes uniformados como de paisano. Las vigilancias serán más intensas en horario comercial, especialmente en aquellas franjas con mayor afluencia de clientes. No obstante, también se pondrá especial énfasis en la vigilancia nocturna de los establecimientos ante la proliferación en estas fechas de los robos por el método del butrón, al ser conocedores los delincuentes de que los almacenes de los comercios suelen estar repletos. También aconsejan a los comerciantes no hacer los recuentos de caja en solitario e ingresar el dinero en el banco más cercano.

En cuanto al ciudadano de a pie, la Policía recuerda que carteristas, timadores, descuideros y otros delincuentes esperan con impaciencia la llegada de aglomeraciones en la calle para intentar pasar desapercibidos y poder cometer estos pequeños delitos. Algo que la distancia social de COVID-19 puso difícil en los últimos meses. Así, se espera que la afluencia de gente en la calle crezca estos días pese a la pandemia y por ello se recomienda no atender a peticiones de desconocidos que supongan scar dinero aunque le ofrezcan aparentemente un gran negocio o una ganga. Se recomienda pagar con medios electrónicos y no llevar grandes cantidades de dinero en metálico en la cartera y, de hacerlo, no llevarlo todo junto. También piden que se esté alerta ante timos habituales de estas fechas como el “tocomocho” en el que se hace creer a la víctima de que puede beneficiarse del cobro de una participación premiada de lotería. El Plan estará activo hasta el 10 d e enero.