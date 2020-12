Los test de autodiagnóstico se quedan en las farmacias

La prueba está pensada para realizarse en casa a través de un pinchazo con el que se extrae una gota de sangre. Sin necesidad de mandar la muestra a un laboratorio, en cuestión de minutos y por menos de 30 euros, el test desvela si el cuerpo ha generado anticuerpos IgM e IgG. Es decir, no sirve para detectar el virus, sino la respuesta del cuerpo a este. A pesar de ello, el producto ha despertado el interés de los pontevedreses a las puertas de las fiestas navideñas. “La gente se agarra a este tipo de test para cenar en navidad tranquilamente, pero si te informas un poco te das cuenta de que te puedes contagiar después de hacértelo o que puede que no hayas desarrollado todavía anticuerpos”, explican en la farmacia de Plaza de España.

Tras la llegada de las primeras pruebas, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia publicó una guía de dispensación del test en el que insisten en que su uso no está aconsejado para detectar un caso de sospecha. El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió a los médicos no prescribirlos para no crear una falsa sensación de seguridad; una recomendación que en Pontevedra, según afirman en las farmacias, se está siguiendo. En algunas, como señalan en la de Curros Enríquez, todavía no van a pedirlos, aunque esperan que crezca el interés en los próximos días; mientras que en otras a las que ya llegaron, como la de la calle Peregrina, no ven necesario abastecerse con más.