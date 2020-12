“Esta pandemia puso voz a la Enfermería, acentuando sus cualidades y objetivos”

– ¿Qué ha significado “grosso modo” esta pandemia para la profesión de Enfermería?

– La Enfermería venía arrastrando desde hace mucho tiempo problemas para poder manifestar cuál es su campo, su realidad profesional. Ahora busca tener su sitio, su autonomía, sus peculiaridades en el sistema sanitario. La pandemia es un buen momento para reflexionar, mirar atrás y al futuro. Ha dado voz y visibilidad a la Enfermería, acentuando sus cualidades y objetivos, tanto en conocimientos como de solidaridad, altruismo y dedicación. La sociedad percibió una necesidad de la Enfermería porque la hizo más próxima.

– Que ya de por sí era el profesional más próximo en la sanidad...

– Claro. Pero hay que destacar que no todo es voluntariedad, sino que va acompañado de un conocimiento científico importante. Esta pandemia le ha dado voz al silencio y puso en evidencia la falta de previsión y la improvisación en muchas cosas, así como las deficiencias, por ejemplo, en las residencias con las especializaciones tan necesarias en Geriatría... Otro ejemplo, si hubiese Enfermería Escolar no se hubiese generado tanta tensión con la vuelta al cole. Muchas de esas preocupaciones de las familias se hubiesen subsanado mejor.

– Algunos expertos dicen que ya estamos iniciando la tercera ola, ¿cree que sigue habiendo improvisación?

– Creo que la pandemia cambiará muchas cosas. La propia sociedad demandará una priorización de las necesidades y los empleadores tienen que cambiar sus formas. La salud es algo muy temporal y pasajero, que se pierde enseguida. La sociedad, aunque solo sea por egoísmo, necesita una Enfermería cualificada.

– ¿Cambiará la formación de las futuras enfermeras y enfermeros?

– Hay varias cuestiones que se vienen reclamando desde hace tiempo. Una de ellas es la prescripción enfermera. Parece increíble que la Administración tolere la automedicación, aunque sea ligeramente, pero no la prescripción desde Enfermería. La especialización es otro de los temas: las enfermeras no son profesionales para todo y esta pandemia lo ha demostrado. Necesitan integrarse como especialistas. Y, por supuesto, la contratación, tan vejatoria, con contratos por horas, un día... Eso no puede ser. ¿Se necesitan enfermeras? por supuesto, pero también se necesita programar el sistema sanitario. Ahora mismo los hospitales están jubilando enfermeras de forma masiva, pues tenemos que tener el recambio.

– ¿Cuántos profesionales se gradúan cada año?

– De las ocho escuelas de Galicia salen cada año cerca de 600 enfermeras. Las cuatro de la Universidade de Vigo aportamos del orden de 200. En los cuatro cursos de Pontevedra tenemos unos 200 alumnos.

– ¿Se incrementarán las prácticas de los alumnos por el COVID?

– Las prácticas ya ocupan el 40 por ciento de la formación, son fundamentales. El miedo de la pandemia es que cambió la metodología docente a “on line” en marzo y semipresencialidad ahora.