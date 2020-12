– Tras nueve meses de pandemia, ¿qué balance hace a nivel profesional?

– Al trabajar en Urgencias siempre ves situaciones estresantes con sobrecarga de trabajo, como la campaña de la gripe, o con tensión, como cuando el ébola, al que le teníamos bastante miedo y cuando hicimos formación con EPI. Lo que pasa ahora es que se desbordó en cuanto a tamaño, fue un volumen fuera de lo normal. Siempre que llegaba la temporada de la gripe nos quejamos de que falta gente, que no podemos más... , mientras que lo de ahora fue multiplicado por cuatro, con un volumen de trabajo continuo desde marzo. Con todo esto las enfermeras están trabajando al 120 por cien.

– La gerencia asegura que se fueron reforzando los servicios, ¿puede confirmarlo?

– Se fueron reforzando a medida que aumentaban de volumen. Se reorganizaron servicios que no tenían tanta actividad, como los quirófanos, y esos profesionales se distribuyeron en otras zonas donde se necesitaba más mano de obra. El problema es que nosotras como enfermeras también estamos especializadas. El rendimiento de una enfermera de Quirófano, por ejemplo, en otra planta no va a ser exactamente el mismo porque difiere. Por mucho que yo sea enfermera y la mejor profesional del mundo, el trabajo cambia mucho. Voy a necesitar un tiempo de adaptación para poder dar lo mejor de mí.

– ¿Temen que se pierda la especialización en Enfermería?

–No lo creo, de hecho se está luchan do por todo lo contrario, por que nos especialicemos más. Lo que pasa es que la desorganización que estamos teniendo ya viene desde atrás, con la idea de que la enfermera sirve para todo. No es que no sea así, pero si tú me dejas en un lugar, voy a trabajar mucho mejor. Un paciente que cuenta con una enfermera que es capaz de dar todo de sí misma es algo impagable.

– ¿Cambió la pandemia la visión sobre las enfermeras?

– Todavía no. Ha calado antes la figura como profesional de la enfermera en la sociedad que en la gerencia del área sanitaria. Lo que vemos desde siempre es que todavía queda mucho de visión paternalista o patriarcal: decido por ti lo que es mejor para ti.

– ¿Qué reivindican desde SATSE en ese sentido?

– Que la enfermera se exprese en referencia a las mejoras que se pueden aplicar para una unidad, un servicio o la atención. Hay que corregir a nivel interno esa dinámica de dar y recibir órdenes. Y eso implica también a las enfermeras, haciéndonos valer.

– ¿Esto ha mejorado con la pandemia? En el sentido de la toma rápida de decisiones...

– No. Al contrario, la pandemia lo ha empeorado porque esas decisiones rápidas llevan implícito una persona de mando y el resto obedeciendo. La prueba está en que cuando una enfermera o enfermero llega a un puesto de decisión, automáticamente se elevan voces reivindicando que no está capacitada para hacer ese trabajo.

– Una de las grandes quejas de las profesionales son las condiciones laborales, la eventualidad...

– Han mejorado respecto a hace 20 años, igual que todo, pero pueden ser mucho mejores. El Sergas tiene que ver que se están jubilando muchas enfermeras y auxiliares. La plantilla no es tan escasa como era, pero no se cubren las jubilaciones con profesionales con estabilidad. Y esa estabilidad afecta también al funcionamiento de una unidad o servicio.

– ¿Cuántas enfermeras y auxiliares hay en el área sanitaria?

– Alrededor de 1.500, es el colectivo más numeroso.

– Y el que más riesgo tendrá de contagio COVID...

– Entre enfermeras y auxiliares suman un 57% de los contagios de profesionales en el área sanitaria, el mismo porcentaje a nivel autonómico. De ahí la importancia de contar con EPI adecuados y mascarillas FPP2 suficientes.