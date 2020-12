Autobuses con destino a Madrid y a la manifestación convocada por los hosteleros agrupados a través de la asociación Hoempo partirán este domingo desde cuatro localidades de la comarca: Pontevedra, Marín, Poio y Sanxenxo. El objetivo es hacerse ver en la capital española y, sobre todo, hacerse oír, porque los profesionales de este sector quieren un rescate debido a las fuertes consecuencias que les está suponiendo la pandemia del COVID y los continuos cierres y restricciones.

Así lo anunció Hoempo en su página web en el marco de la “Operación Rescate Hostelería”, a través de la cual siete hosteleros caminan desde el pasado 7 de diciembre rumbo a la capital española con el deseo de ser recibidos por una representación del Gobierno central.

Invitan a todos los trabajadores del sector a participar en la manifestación por las calles de Madrid del lunes 21 de diciembre a las 8.30 horas. Por ello los autobuses saldrán de Pontevedra (Pabellón de los Deportes, 23.30 horas), Marín (Escuela Naval, 23 horas), Poio (A Seca, 23.30 horas) y Sanxenxo (23 horas).

Es necesaria inscripción previa y el pago del viaje, 35 euros, que puede efectuarse en los locales “Cartablanca” de Pontevedra, “Café Bar Alameda” de Marín y “Cervecería Urban” de Poio. Hay un teléfono de información al respecto: 660 536 181.

Como el viaje es estrictamente para la participación en la marcha, el regreso se ha fijado para ese mismo lunes a las 17 horas. Hoempo asegura que se cumplirán las medidas de seguridad por el COVID: uso de mascarilla y distanciamiento social. De hecho, el número de viajeros por autobús se ha limitado por esta razón, de ahí que algunos participantes viajen en sus propios vehículos.

El propio lunes está previsto que el grupo de siete hosteleros de la comarca Pontevedresa llegue a la capital española tras haber caminado hasta ella dos semanas en representación de todo el sector y sus penurias económicas desde que se declaró la pandemia.

Renuncian a que se les perdone la tasa del agua en Pontevedra, pero piden la exención de las de veladores y basuras

Representantes de la asociación de hosteleros de Pontevedra, Marín y Poio, Hoempo, han renunciado a tratar la eliminación de la tasa del agua con el Concello de Pontevedra, pero piden exención total de las de veladores y basuras. Así se lo transmitieron en una reunión al gobierno local el pasado jueves, en la que tomaron parte las concelleiras Anabel Gulías y Eva Villaverde, del BNG, y Yoya Blanco, del PSOE, partido este último que desde un principio se ha mostrado favorable a la eliminación de tasas para el sector, tan castigado por la pandemia. Por parte de Hoempo acudieron Víctor Pampín, Ángel Sorey y Elena Vitoria, mientras que Dani Lorenzo participó a través de viodeoconferencia, ya que es es uno de los siete hosteleros que están andando hacia Madrid en la “Operación Rescate Hostelería”. Hoempo renuncia a tratar la tasa del agua, pero pide exención total de tasa de terrazas y de basuras. Esta petición se fundamenta en la “herida de muerte” que padece el sector y su consecuencia para miles de familias que viven tanto directa como indirectamente de él. Como la postura desde el BNG no ha cambiado, Hoempo ha sugerido en el caso de la tasa de basura una equiparación a la del consumo doméstico. La asociación solicitó al Concello “repensar” su postura, a lo que Anabel Gulías respondió que no lo descartan. En cuanto al programa “Supera 21”, Hoempo entiende que el propio concepto de las ayudas es erróneo, “ya que no se ajusta a la realidad de las necesidades de las empresas ahora mismo”. “Éstas necesitan sobre todo liquidez para enfrentarse a sus gastos y sobrevivir. Tomar medidas para conseguir no cerrar es la verdadera reactivación de la economía. Por tanto, si es obligatoria la vía de la inversión, la asociación solicita que la subvención sea de carácter retroactivo para inversiones hechas en 2019 y 2020, ya que particularmente el sector de la hostelería no tuvo tiempo a hacer inversiones en este año, y eso supondría liquidez directa”, afirman. En otra línea de trabajo, Hoempo ha solicitado que el Concello dote de presupuesto extra a la Concellería de Benestar Social para las ayudas de Emergencia social-familiar, “previendo que este año que entra va a ser duro para las familias que viven, entre otros, de la hostelería”.