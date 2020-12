A tres días del destino: Madrid

Ayer culminaron la jornada número 11, que les llevó hasta la localidad de Arevalo, en la provincia de Ávila y comunidad de Castilla y León. Su ruta está marchando sobre lo previsto, por lo que, de seguir así, el próximo lunes, 21 de diciembre, estarán en la capital española.

Por el momento ya han recibido la mejor de las noticias, y es la confirmación de que serán recibidos por representantes del Gobierno central, su objetivo final. A ellos les trasladarán su mensaje, que no es otro que el rescate de todo un sector clave en la economía de todo un país y uno de los más castigados por la pandemia del COVID.

“Jornada 11, hace mucho frío y el cansancio empieza a hacer mella, las lesiones también”. De este modo iniciaban el trayecto de ayer jueves, en el que recorrieron la distancia entre las localidades de Alaejos y Arévalo.

En esta última fueron recibidos por su alcalde, Francisco León Gómez, del Grupo Arévalo Decide, así como por la Asociación de Hosteleros de Arévalo. El hotel Las Fuentes les ofreció la cena, el alojamiento y también el desayuno para que inicien la antepenúltima etapa con energía. Hoy viernes, ya en Villacastín, está previsto que cenen en el Hostal restaurante Victoria y duerman en el Hotel restaurante El Pilar, donde desayunarán mañana sábado. Además, el Hospital Los Tilos cederá el material para los tratamientos de fisioterapia, mientras que la Asociación Hotuse correrá con los gastos de una fisioterapeuta.

Esta colaboración de establecimientos hoteleros y hosteleros, así como de sesiones de fisioterapia y cuidado no ha sido una excepción de esta etapa, sino que desde su partida desde Pontevedra el pasado 7 de diciembre han sido numerosos compañeros del sector y otros los que se han brindado a echar una mano desinteresadamente a los siete caminantes, que han sufrido algún que otro percance físico en estos once días, aunque ninguno de gran importancia. La logística se organiza desde Pontevedra, donde otros socios de Hoempo trabajan incansablemente por el bienestar de sus compañeros.

Antonio Fernández (del Pub Moncloa de Pontevedra), Marta García (Meigas Fóra, Pontevedra), Dani Lorenzo (La Pomada, Pontevedra), Juanjo Gondar (Asador Posada de Lapamán, Marín), Rafael Rúa (Café bar Lele, Marín, y Café bar Lele II, Pontevedra), Eddy Casal (La Favorita, Marín) y Lorena Rodríguez (La Taberna de Juán, Combarro, Poio) son los siete empresarios y socios de Hoempo que hacen la ruta a pie. Les acompañan, en dos vehículos, Sebastián Moldes (Tinta Negra, Combarro), Marcos Rodríguez (Asador O Remo, Poio), José Cándido Dasilva (La Mar de Dulce, Raxó, Poio) y Tania Villar (Cafetería Xeitosa, Marín), también miembros de la asociación de hosteleros de Pontevedra, Marín y Poio.

Realizan una media de 40 kilómetros diarios durante 14 días para visibilizar la que ya es la crisis más grave de la hostelería de las últimas décadas. “El sector se encuentra arruinado y no puede sostenerse después de diez meses de pandemia en los que se le ha cirminalizado, acusado y discriminado, haciéndolo culpable del aumento de casos positivos por COVID en cada desescalada, cuando no hay estudios que prueben dichas afirmaciones”, se lamentan.

Tras su llegada a Madrid dentro de tres días está previsto que tenga lugar una manifestación y concentración ante el Congreso de los Diputados a la que convocan a hosteleros de toda España, cumpliendo, eso sí, las medidas de seguridad.

“Si la gente no cumple las normas, que lo solucionen”

“Esto está siendo muy duro. A todos los niveles, tanto física como anímicamente. Ya solo nos quedan tres días y sacamos fuerzas de donde sea porque la hostelería es nuestra vida. Yo mismo vengo de una familia que vive en gran parte del sector, nací en un restaurante. Cuando se nos habla de apertura es algo muy relativo, porque mi familia tiene un restaurante en Ponte Caldelas, Casa Pipeiro, con muchísima clientela de Pontevedra y alrededores. Con los perímetros cerrados no salen adelante. El resto de compañeros de toda España nos apoya, porque esta es una forma de protesta muy pacífica y reducida. Lo que está claro es que nosotros no podemos seguir pagando impuestos si no tenemos ingresos. La solución para con nuestro sector tiene que ser justa. El transporte público es un lugar donde el contagio del virus está demostrado, pues a nadie se le ocurrió cerrarlo. A nosotros sí nos lo han hecho. Si la gente no cumple las normas, que lo solucionen”.

“No conocemos a nadie al que le lleguen las ayudas”

“Estoy cansado y con muchas heridas, sí, pero con muchas ganas de llegar, de expresarnos, de hacernos oír y pedir nuestro rescate. El tiempo nos acompaña a su manera, con lluvia, frío... pero más sacrificio es estar en casa sin un duro. A mí esta segunda ola me cogió con mi segundo local a punto de abrir y recién reformado en Pontevedra. Las ayudas de la Xunta no nos llegan y no conocemos a nadie a quien le estén llegando. Lo que pedimos es un rescate, porque somos el eslabón más grande de la economía. Esto es una catástrofe para nosotros y para todos los sectores que viven de la hostelería. Los recibimientos en cada una de las localidades por las que pasamos son espectaculares y ese es el empuje que necesitamos para seguir adelante. Además, la Policía y la Guardia Civil no trata de maravilla, nos escoltan de paisano. Solo queremos dejar claro que si la hostelería flaquea, el país se va a la ruina”.

“Siempre lo decimos: mucho más duro es quedarse en casa”

“Estamos cansados, física y anímicamente, pero estamos demostrando ser un grupo muy bueno. Lo llevamos muy bien dentro de lo duro que es. Siempre lo decimos, que mucho más duro es quedarse en casa. Cada uno tenemos algo diferente, unos tienen heridas en los pies, yo, por ejemplo, tengo los tobillos y las rodillas mal, pero descansamos y al día siguiente volvemos a salir con fuerzas porque lo que queremos es luchar y seguir adelante, para llegar a nuestro destino para que nos escuchen. Nuestra voz es la de muchos compañeros del sector. Hasta ahora nos han recibido muy bien en todos los lugares en los que hemos hecho parada, con alojamiento, comidas, cenas... Somos conscientes de que muchos otros quisieran estar aquí realizando la ruta, pero que no pueden bien por condición física bien por sus circunstancias personales. Solo con su apoyo en la distancia y el de quienes nos vamos encontrando ya nos sentimos arropados”