El área de Pontevedra inicia la tercera ola con 867 casos activos y un empeoramiento en O Salnés tras el puente

Actualmente, según el jefe de Alertas Epidemiolóxicas, Miguel Álvarez, hay más de 60 brotes en el conjunto del área sanitaria y la mayoría tienen lugar en los entornos familiares y de amigos. “Sí se puede considerar que estamos ya en la parte más baja de la tercera ola, porque los casos se han incrementado a raíz de las visitas de gente de fuera durante el pasado puente”, informa.

En este sentido, avanza que “lo peor llegará después de Navidad”, semanas en las que se alcanzará, muy problablemente, el pico de esta nueva curva.

Los principales concellos de O Salnés arrojan cifras preocupantes. Es el caso de A Illa, con 40 casos activos o el de Vilagarcía, con más de un centenar y varios brotes destacables, como uno en un supermercado de Mercadona, con ocho positivos, entre trabajadores y familiares.

De tipo familiar también es otro brote en O Grove, con ocho positivos, localidad que cuenta con 57 positivos y 300 personas en seguimiento. El propio alcalde mostró ayer su preocupación y subrayó que en solo una semana se habían doblado las cifras.

Caso muy diferente es el de Sanxenxo, que continúa en el nivel máximo de restricciones establecido por la Xunta. Tiene 61 casos activos, menos incluso que en fechas anteriores al puente festivo.

Estabilidad en la capital

Y pocos cambios también en Pontevedra y su área de influencia más inmediata, la conformada por los concellos vecinos de Marín y Poio. Estos tres municipios se mantendrán por el momento en el nivel de restriciones medio-alto, funcionando como un “macroconcello” a nivel de movilidad, según lo acordado anoche en la reunión del comité clínico de expertos que asesora a la Xunta de Galicia.

Entre los tres, y según la información facilitada ayer por sus respectivos Concellos, suman 317 casos activos y casi 2.200 personas en seguimiento.

"Lo peor llegará después de Navidad" Miguel Álvarez - Jefe de Alertas Epidemiolóxicas

A la cabeza está Pontevedra, con 231 positivos y 1.553 personas en seguimiento. Le sigue Marín, con 53 y 341, respectivamente. En último lugar se sitúa Poio, con 33 enfermos y 299 vecinos en vigilancia.

Han mejorado, asimismo, alguno concellos del interior de la comarca pontevedresa. De hecho, Barro, que se encontraba en el nivel medio de de restricciones, pasa al nivel básico, tras decidirlo así el comité de expertos autonómico. Esto significa que se suprime la limitación de movilidad.

Caso muy diferente es el de Bueu, que se incorpora al nivel máximo de restricciones.

52 hospitalizados

Los actuales datos de casos activos llevan al área sanitaria a finales del mes de octubre, cuando se registraban entre 800 y 900 casos. Eso sí, entonces la presión hospitalaria era incluso algo mayor que la actual.

Ahora son 52 las personas hospitalizadas. De ellas, la mayoría están en planta, 44, mientras que hay ocho que permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ayer mismo se registró un nuevo fallecimiento, el de un hombre de 94 años que estaba ingresado en Montecelo y que procedía de la residencia de mayores Soremay, que ya suma, con este, seis fallecidos en un plazo de una semana.

Desde que se declaró la pandemia, en el área sanitaria han fallecido 72 personas, mientras que se han curado 5.237 pacientes. En todo este tiempo se han realizado 102.136 PCR en Pontevedra y O Salnés.

Hay más de 60 brotes en el conjunto del área sanitaria y la mayoría tienen lugar en los entornos familiares y de amigos

La responsabilidad individual de la ciudadanía tiene, más que nunca, un papel importantísimo en la evolución de la enfermedad. En este sentido, el jefe de Alertas Epidemiolóxicas de Pontevedra destaca que “hace falta más pedagogía para informar a la población de los riesgos”.

Advierte que, de no cumplir a raja tabla las restricciones, al final habrá que recurrir a medidas drásticas como las del estado de alarma. “Al final habrá que cerrar todo, como Alemania, si no no conseguiremos nada”, se lamenta.

147 positivos en centros educativos y 7 aulas cerradas

Los centros educativos del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés cuentan con 147 casos positivos de COVID y siete aulas cerradas, según la última información facilitada por las consellerías de Sanidade, Educación y Política Social. El municipio de la comarca que suma mayor cifra es el de Pontevedra. Tiene 25 centros afectados, entre guarderías, colegios e institutos, y 45 positivos. Se mantiene la escuela infantil Chiquis cerrada, en la que permanecen activos dos casos. También hay un positivo en la de Bamby y otra en la pública de Campolongo.

El resto de centros no destacan por contar con elevadas cifras de contagios. La más alta, de hecho, es la Escola Oficial de Idiomas, con cuatro casos. Con tres casos cada uno figuran el Colegio Doroteas, el CIFP Carlos Oroza y el IES Sánchez Cantón. Los demás centros del concello pontevedrés presentan dos o un caso cada uno.

En Marín hay siete centros afectados con 10 casos. Se trata de la escuela infantil Casa do Mar, los colegios Sequelo, La Inmaculada, San Narciso y Nosa Señora do Carme. También los institutos Chan do Monte e Illa de Tambo. Sanxenxo, por su parte, registra 11 casos en cinco centros: la escuela infantil O Revel, los colegios de Portonovo, A Florida y Abrente y el IES de Vilalonga.

En cuanto a Poio, solo cuenta con tres positivos, uno en la escuela infantil de Poio y otros dos en el insituto público de la localidad.