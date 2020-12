Son malos tiempos en general para la cultura y el ocio. Y los negocios que viven de ello lo saben bien. Si ha habido un tipo de establecimientos del sector de la hostelería especialmente castigado por la pandemia del COVID ese ha sido el de la noche, incluyendo las salas de conciertos. En una situación similar, aunque para un público muy diferente, se encuentran los parques privados de diversión infantil, a los que con las actuales restricciones no les compensa ni siquiera reabrir sus puertas.

Pero como las ganas de seguir adelante son mucho más grandes que todos los golpes de esta crisis, tanto unos como otros han decidido dar un giro a sus actividades a la espera de poder retomar la tan ansiada normalidad. Sirvan como ejemplo los respectivos rastros que han montado la Sala Karma o Flipo Park, ambos, por cierto, a tan solo dos calles de distancia.

La muerte de los conciertos

Tras 14 años de actividad y 10 meses de parón, la Sala Karma, referente sin duda de la comarca de Pontevedra como sala de conciertos, ha abierto las puertas de un rastro en la Rúa Nova de Abaixo en el que se da espacio a artistas emergentes, bandas locales y productos artesanales de la zona y de importación, como cervezas o vinos. Se inauguró el pasado fin de semana y estará abierto hasta el próximo 5 de enero, de lunes a sábado de 11.30 a 14 y de 17.30 a 21 horas.

“Nos pusimos en contacto con bandas locales y de Galicia y poco a poco van llegando cosas. Hay artículos de arte, láminas, chapas, camisetas, bolsas, marcas como Culebra o Mala Hostia... También todo el merchandising con el nuevo logo de Karma. A mayores, está todo el excedente que teníamos de bebidas: cervezas, vinos... Incluidas nuestras propias cervezas, que las presentamos ahora, así como una gama de licores”, explica Marcos Rivas, propietario de los negocios de la Sala Karma y programador musical.

Rivas tiene varios locales: la Sala Karma, El Pequeño y la taberna O Salnés. Todos ellos tienen horario enfocado a la tarde noche, de ahí que el pontevedrés lo tiene claro: “si no nos dejan abrir mínimo hasta las once de la noche no podemos abrir, no nos compensa ni siquiera en el caso de O Salnés”, reconoce.

El rastro es la prueba visible del dinero parado de estos negocios y un intento de “querer recuperar algo de esa inversión porque pensábamos que íbamos a poder reabrir y no nos dejaron”. “Ganancia no tendremos, eso seguro, pero es una forma de iniciar otro tipo de negocio”, afirma Marcos Rivas.

En su opinión, se ha demostrado un gran “desprecio” a estos establecimientos. “Porque a la hostelería al menos en verano la han dejado trabajar, pero a nosotros no. Dejaron de lado por completo a la cultura. No hay que olvidar que nosotros además de hosteleros somos productores musicales. Lo que queremos es trabajar”, considera.

“Ayer mismo estaba cambiando de canales en la tele y vi un programa en el que actuaban cantando y con público sentado. ¿Por qué nosotros no podemos dar conciertos con público sentado?”, se pregunta Marcos Rivas, que lleva 26 años trabajando en el mundo de la noche y casi 20 ofreciendo conciertos.

“De ser nuestro año, trabajando muy bien, con seis “sold out” (entradas agotadas) en Karma, que nunca habíamos tenido tantos continuados, pasamos a esto, directos al infierno”, concluye.

Sin actividades infantiles

La situación no ha sido mucho mejor para los parques infantiles, un sector totalmente diferente al del mundo de la noche pero igual de castigado.

Erika Sánchez es la dueña de Flip Park, un negocio en la calle Echegaray que este año cumplía ocho años y que no ha levantado cabeza desde el mes de marzo, cuando cerró por el estado de alarma. No pudo abrir en julio ni agosto porque no disponía de dinero suficiente para adaptar su local a la nueva normalidad. Lo hizo en septiembre, para dar servicio a los niños que no disponían de comedor escolar, pero una vez que los propios centros los pusieron en marcha se volvió a quedar sin actividad.

La única opción que tendría ahora sería celebrar cumpleaños y actividades para niños con cuatro o seis pequeños máximo, algo que económicamente no le compensa en absoluto.

“Por eso, para no estar parada, decidí poner en marcha un rastro solidario, con artículos nuevos y de segunda mano”, explica.

Con esta iniciativa ayuda también a unos amigos para que puedan vender artículos de su propia tienda, especialmente menaje del hogar, como cuberterías o vajillas. A cambio ella solo les ha pedido que el 10% de los beneficios se destinen al Banco de Alimentos de Monte Porreiro, su propio barrio.

“A partir de entonces, la gente empezó a donarnos cosas. De esos artículos donados de segunda mano todo lo recaudado, el 100%, va a ser íntegro para la asociación”, recalca.

“Por lo menos con esto siento que estoy ayudando. No me quiero rendir, aunque tenga que estar con el rastro cinco meses. Esta es mi terapia. Llevo trabajando y estudiando desde que tengo 16 años y no lo voy a dejar”, reconoce.