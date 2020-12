La Boa Vila volvió a convertirse ayer en “la tumba” de la hostelería, que salió una vez más a la calle para exigir el rescate del sector. Más de un centenar de hosteleros de Pontevedra, Poio y Marín afectados por las restricciones vigentes desde el pasado mes de octubre escenificaron la muerte de su sector en señal de protesta.

El Café Central, el Pub Moncloa, la Taberna Zentola, el Café Sonata... uno a uno, los hosteleros pontevedreses desplegaron sus “lápidas” hasta cubrir la Plaza de España para hacer testigos de sus demandas al Ayuntamiento y a la Subdelegación del Gobierno. Bajo la lluvia, reclamaron a las administraciones central, autonómica y local ayudas directas para sobrevivir al COVID y la desescalada total del sector.

La concentración de ayer llegó tras un nuevo paso en la reapertura parcial de la hostelería, que todavía califican de “insuficiente”. Con las terrazas al 50% de capacidad y con un aforo máximo en interiores del 30%, sumado a un toque de queda en restaurantes y bares a las 17:00 horas de la tarde, aseguran que no pueden hacer frente a las pérdidas. “Los que abren no lo hacen porque sea rentable, lo hacen porque están desesperados. No es rentable abrir un negocio que ya antes nos costaba sacar adelante haciendo vida normal. Es imposible seguir con menos aforo y un horario limitado”, aseguró Rubén González, propietario del Cafetín y uno de los portavoces de Hoempo. “Lo que defendemos es que nos dejen trabajar con normalidad, cumpliendo la normativa sanitaria como hemos hecho hasta ahora”, reclamó tras la manifestación.

A la Xunta, además de la eliminación de las limitaciones a su actividad, le piden ayudas directas ya que “a la gran mayoría no llegan”. “Son limitadas. LLegan tarde y no lo hacen en forma. Si un autónomo tiene algún retraso en las facturas o tiene otro tipo de subvenciones ya no le llega”, lamentó González. Al Ayuntamiento de Pontevedra, que se implique como otros del entorno que eliminaron tasas como las de basura o terrazas. Al Congreso, peregrina desde hace una semana un grupo de representantes para exigirle al Gobierno Central que “asuma el coste social de la pandemia”.

Uno de los gritos que mas se escuchó ayer en la concentración fue el “Hostelería somos todos”. Detrás de ellos, aseguran que van el resto de sectores: agricultura, ganadería y pesca. “El cierre de la hostelería y las restricciones que ahora tenemos afecta a todos: a los proveedores, a los distribuidores, al sector primario. Hostelería somos todos”, lamentó Rubén González, que reivindicó “ser la solución”. “No hay datos que digan que tenemos que cerrar a una hora. El COVID-19 continúa más allá de las 17:00. Si todo el sector parase, lo entenderíamos, pero nosotros hemos cumplido”, insistió.

Sin ánimo ni esperanza ante la Navidad

Aunque manifestaciones como las de ayer llenan de ánimo a los hosteleros, una vez recogidas las “lápidas” reconocieron sentirse desanimados y con pocas expectativas de mejorar antes de que acabe el año. “Muchos cerraremos. Nos llevamos las deudas a casa. No hay ánimo ya para las fiestas. Entre el COVID que no nos deja juntarnos y la que tenemos encima, la cabeza no está para celebrar la Navidad”, señaló Marisa, al frente de la Cafetería Basic. Misma sensación compartía Fernando, propietario del pub La Pomada. “No sabemos ya qué hacer, estamos bastante minados. Somos un sector muy marginado. Si no fuese por estas concentraciones que dan ganas de seguir...”, lamentó sobre la situación del ocio nocturno.