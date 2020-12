La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a doce años y nueve meses de cárcel a Ángel M.R., el vecino de Vigo que acusado de intentar matar a su mujer, con la que se encontraba en trámites de divorcio, empotrando contra otro vehículo el coche en el que viajaban en el antiguo corredor de O Morrazo. El tribunal lo ha sentenciado como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa en el caso de su mujer (por el que le impone una pena de 7 años y seis meses) y de otro de intento de homicidio respecto al conductor del turismo contra el que colisionó a propósito (la condena en este caso es de 5 años y tres meses de cárcel).

El tribunal indica que carece de “duda alguna” respecto a que el accidente fue “intencionado”. Así, relata en la sentencia que el sospechoso dirigió el coche contra otro vehículo “a gran velocidad” y sin accionar el freno en ningún momento. “Con ello pretendía atentar contra la vida de su mujer”, subrayan las juezas, que entienden que el condenado cometió los hechos con alevosía, pues la mujer careció “de capacidad alguna de reacción o defensa”.

Según se recoge en la sentencia como hechos probados, el acusado siguió a su esposa de la que estaba en trámites de divorcio el 14 de junio de 2018 hasta las inmediaciones de su domicilio en Vigo. Allí, el acusado la invitó a tomar un café para hablar, a lo que ella, accedió, subiéndose el coche. No obstante, el acusado no se dirigió hacia la cafetería que habían acordado sino que condujo hasta el entonces corredor de O Morrazo. Según el fallo, durante todo trayecto “continuó preguntando” a su mujer “si le había engañado repitiendo que si no lo hacía colisionaría contra otro vehículo para causar la muerte de ambos”.

En el trayecto su esposa intentó realizar una llamada al 112 desde su teléfono móvil para pedir ayuda “momento en el que el acusado, bajó las ventanillas para evitar que se pudiese escuchar e intentó arrebatar el teléfono” a su mujer quien para impedirlo le mordió en la mano. “En ese momento, el acusado, que continuaba circulando por la carretera CG 4.1 (Rande-Cangas) , en dirección Cangas, en un tramo de velocidad limitado a 70 Km /h., en obras y con pivotes e indicativos en la calzada de que uno de los dos carriles de circulación iba a quedar inhabilitado por obras, circulando delante varios vehículos que formaban una pequeña caravana, consciente de estas circunstancias del tráfico, con ánimo de atentar contra la vida” de su esposa , al tiempo que le decía “adiós” y “ponte el cinturón que nos vamos a matar”, “aceleró de forma considerable y, sin frenar ni realizar maniobra evasiva alguna, dirigió su vehículo intencionadamente contra el que le precedía, “impactando de forma violenta contra la parte trasera de dicho vehículo con su parte delantera, provocando que este diese vueltas y se desplazase más de 100 metros para acabar deteniéndose tras golpearse contra un muro y el quitamiedos de la carretera”.

"Me ha salido mal la jugada", dijo al ver que su mujer sobrevivió al impacto

El fallo establece que ,tras la colisión, el acusado, dirigiéndose a su mujer al ver que estaba viva exclamó: “me ha salido mal la jugada”, se dirigió al Peugeot 205 a interesarse por el estado de su conductor, luego volvió hacia el lugar en donde estaba su vehículo “y a continuación saltó la mediana y se abalanzó sobre el vehículo Renault Laguna matrícula que conducía que circulaba debidamente en sentido contrario” siendo arrollado.