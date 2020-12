Levantarse del sofá puede salvar vidas

No hay dudas de la mala relación que existe entre la obesidad y la esperanza de vida, pero la publicación de un estudio pionero elaborado entre la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la UVigo junto a su homóloga de Sidney y la Norwegian School of Sport Sciences añade un nuevo elemento a la ecuación: la actividad física moderada. A pesar de que padecer sobrepeso está relacionado con dolencias crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer, la investigación concluye que el riesgo de sufrir una muerte prematura disminuye si se practica un mínimo de ejercicio a la semana, con independencia de que se consiga o no bajar de peso. Así lo resume uno de los principales autores del estudio, Miguel Adriano Sánchez Lastra, que representa al campus pontevedrés: diferentes niveles de deporte influye directamente a la relación que existe entre la obesidad y una menor esperanza de vida.