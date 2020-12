El COVID-19 parece haberse acuartelado en los hospitales del sanitaria de Pontevedra. Las duras restricciones imperantes en los concellos más poblados han logrado reducir el número de casos activos hasta los 839 (-17), pero esta caída parece no tener reflejo en los ingresos. La presión hospitalaria no cede, según los datos del Sergas ofrecidos este viernes: son 52 (+1) los internados, con 10 (+1) pacientes graves y otros 42 (sin cambios) en planta. Estos últimos se distribuyen entre Montecelo y Provincial, con 33 enfermos; el QuirónSalud Miguel Domínguez, con tres; y el Hospital do Salnés, que asiste a seis.

En la última jornada se han detectado 39 nuevos positivos entre las 851 PCR realizadas. Las altas se mantienen en torno al medio centenar diario, con 53 nuevas prescripciones. El total de pacientes que han superado el coronavirus en el área asciende a 5.001, mientras que otras 68 personas han perdido la vida. La última, una mujer de 89 años ingresada en Montecelo y que presentaba patologías previas.

Desde marzo, la pandemia ha afectado a 5.906 en la demarcación de Pontevedra y O Salnés, donde se han practicado 98.762 PCR y 44.099 test serológicos.