Personal de los Puntos de Atención Continuada del área sanitaria volvió a demandar ayer que se cubran las bajas del personal sanitario y especialmente de los facultativos que prestan sus servicios en las urgencias de los centros de salud.

Según explican, a pesar de que la pandemia sigue y en plena segunda ola del virus, el área sanitaria continua sin un plan de contigencia para sustituir al personal que por alguna razón debe abandonar o no puede acudir a su puesto de trabajo. Según explican, “parece que su solución es decir que no hay personal y que, por tanto, no podemos resolver nada”.

Según explican, este domingo enel PAC de Vilagarcía estuvieron dos de los tres médicos previstos y el pasado festivo en A Parda volvieron a trabajar solo dos de los tres facultativos previstos. Por su parte, en Caldas solo uno de los dos establecidos. “Una vez más se constata que no hay ningún plan alternativo, es más, esta área de salud lleva semanas sin dirección y subdirección de Recursos Humanos”, indican, “lo que nos lleva a pensar que, o podemos prescindir de su trabajo, o que el Sergas considera que podemos estar en plena pandemia sin la dirección de Recursos Humanos” explican delegados del sindicato Prosagap.

Señalan el caso de una médica que estuvo en contacto con una paciente que resultó positivo por COVID-19 en el PAC de Caldas y que a pesar de ello seguía a la espera de una PCR teniendo que abandonar la guardia al presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

En el caso del PAC de A Parda destacan la elevada carga de trabajo, con 105 pacientes vistos el festivo hasta las 20 horas y tres salidas a domicilio. “Preocupa que no se considere importante que esté la totalidad de los médicos establecidos”, en un PAC que en alguna jornada llegó a tener 19 salidas a domicilio en una guardia, lo que provoca que si tiene solo dos médicos solo quede uno para atender el centro.