El teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal Socialista, Tino Fernández, aseguró ayer que el posicionamiento de su partido a favor de la exención de las tasas para la hostelería “bajo ningún concepto va a romper la coalición ni a variar las relaciones con el socio de Gobierno (el BNG)”.

Tal y como explicó, “estamos negociando los presupuestos para 2021 y trabajando en ellos desde hace algunas semanas y ese es un tema que está sobre la mesa, que se seguirá negociando y para lo cual se buscarán alternativas”.

“A mí lo que me preocupa –aclaró el socialista– es que el PP esté utilizando políticamente a los hosteleros y a los dueños de las cafeterías y restaurantes para intentar hacer una política ciertamente rastreira”, dijo. Fernández hace hincapié en que el PP “se olvida de que, en toda esta historia, quien ordenó el cierre de esas instalaciones hosteleiras fue la Xunta de Galicia. Si los populares de Pontevedra realmente tienen capacidad de influencia y no son unos meros teleñecos en su propio partido, deberían ser capaces de influir en el Gobierno de la Xunta, no solo para que establezca una reapertura sensata de esos locales, sino también para que les compense las pérdidas sufridas por ese cierre que ordenaron ellos”.

Así, recomendó a los populares a que dejen “de preocuparse de lo que ocurr en casa de los demás y se fijen en la suya propia para influir en la Xunta” para que se “deje de ayudas con letra pequeña, ya que sus ayudas son mucho más importantes para los hosteleros que las que le pueda ofrecer el Ayuntamiento de Pontevedra, por motivos obvios de presupuesto”. Para el teniente de alcalde, “este es un tema importante y preocupante e intentar hacer políticas rastreras” solo para “buscar enfrentamientos en un Gobierno con este tema no es lo que procede”.

Tino Fernández indicó que la propuesta del PSOE ya fue planteada al socio de Gobierno en la mesa de negociación de los presupuestos, por lo que “el BNG sabe desde el prinicipio cuál es nuestra posición y nosotros sabemos cuál es la suya, y ahí estamos intentando llegar a un punto de encuentro y equilibrio”. “Sabemos que no es fácil desde un punto de vista administrativo, pero nosotros creemos que hay margen para buscar alternativas y soluciones y en eso estamos. Desde que comenzó la pandemia estamos intentando ayudar a la gente que lo precisa, incluso asumiendo desde el ayuntamiento competencias y gastos que le corresponden a la Xunta de Galicia, cosa que el PP de Pontevedra parece olvidar”, aseveró el portavoz socialista.

Por su parte, desde el PP ayer recordaban que el PSOE votó en contra de las proposiciones planteadas por los populares en el pleno para suprimer a comerciantes y hosteleros afectados por los cierres. En cualquier caso, reiteró a los socialistas que cuentan con el voto de los populares para adoptar estas medidas ahora mismo y les recordó que “la aritmética es clara, 9 más 4 son trece”, en referencia a que PP y PSOE suman una mayoría superior a la del BNG.