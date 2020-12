“Pontevedra ha pegado un cambio, pero sigue teniendo esos tics del siglo XIX”

Enrique Sotelo Resurrección es archivero desde hace 4 décadas. De ellas 35 años, 5 meses y 15 días de trabajo los ha pasado en el Archivo Municipal de Pontevedra, del que se despidió el pasado 1 de mayo aunque por las restricciones ligadas a la pandemia la tradicional recepción del alcalde a los funcionarios que se jubilan se retrasó hasta ayer.

–Ya tiene una primera experiencia como jubilado ¿cómo está siendo?

–Fabulosa. Tengo más tiempo para mis cosas, no estoy con el estrés del trabajo diario y puedo realizar muchas más cosas que antes había dejado aparcadas.

–¿Por qué decidió hacerse archivero?

–Estudié Historia, siempre me gustó, y las fuentes primigenias de la historia son los documentos. A partir de ahí, entre los trabajos realizados para la carrera y las visitas a archivos, pues me interesó. Tenía una pequeña duda, la arqueología o la archivística, y al final por circunstancias profesionales me decanté por la archivística.

–¿Algún documento de los que ha trabajado le ha interesado especialmente?

–Para un archivero no hay documentos especiales, todos lo son. Los archiveros nos movemos por series, nos interesa tener una serie continuada de documentos; el tener un gran documento, el Foro de Pontevedra, que sería el más interesante o especial, nos interesa muy poco realmente. Nos aporta más la serie de documentos continuos. Por ejemplo, la serie de obras mayores de los edificios que se han realizado en Pontevedra a lo largo del tiempo sí tiene un valor por sí mismo. Lo otro es un hecho único, que puede estar, como de hecho están algunos privilegios municipales, colgados en el Museo.

–Ha investigado desde distintas ópticas la historia de Pontevedra ¿qué momento le parece más interesante?

–Es difícil, porque momentos interesantes en la historia son todos. Creo que uno de los momentos más fascinantes de la historia de Pontevedra fue la construcción de lo que hoy conocemos como el puente de O Burgo, porque realmente es el que marca el nacimiento de esta ciudad. Y quizás otro momento sería 1835, con la consecución de la capitalidad de la provincia, lo que implica un cambio incluso en la mentalidad de los pontevedreses. Ese cambio de mentalidad se mantiene hasta ahora, precisamente, recuerde las polémicas por la capitalidad, las peleas con Vigo y ahora con la Xunta por el haber trasladado parte de las delegaciones.

–¿Cómo es esta ciudad?

–Pontevedra es una ciudad que no se ha desarrollado demasiado, una ciudad que en los últimos años hay que reconocer que ha pegado un cambio, pero que sigue teniendo esos tics del siglo XIX. Los podríamos resumir con el “¿tú de quién eres?”, “¿tú de quién vienes siendo?”, “no sabe usted con quién está hablando”, “yo soy pontevedrés”, “soy PTV de toda la vida”… Esos pequeños detalles que lo largo del tiempo se han mantenido y que esperemos que se vayan cambiando poco a poco con esta mentalidad digital que vamos adquiriendo.

–Al hilo del cambio digital ¿lo están acelerando en los archivos con la pandemia o ya lo tenían muy implantado?

–No, la digitalización en los archivos ya tiene tiempo. Sobre todo es una cuestión de legislación que el Gobierno central ha planteado bastante mal. De hecho, el archivo electrónico único tenía que estar implantado ya hace bastantes años, pero se ha ido retrasando, unas veces dicen que por falta de presupuesto, otras que es por falta de tecnología, y ahora con el Covid han vuelto a retrasar esa implantación del archivo único en todos los ayuntamientos y en toda la administración prácticamente. Estamos en mantillas, despistados, pero esperemos que cuando acabe esta pandemia se tome en serio todo esto.

–¿La respuesta de la administración en general durante la pandemia ha estado a la altura?

–No, no, creo que todas las administraciones durante la pandemia han fallado: han cerrado las puertas, han dicho que se trabajaría, que se haría teletrabajo, pero ya ve lo que publican ustedes, todos los follones que hay, la cantidad de retrasos que se producen, el no atender la gente… Ya no hablo de sanidad, hablo incluso de las pensiones de jubilación, usted pide una cita en cualquier oficina de la tesorería pública y comprobará que es una verdadera locura. Y eso es el teletrabajo. En ese tipo de circunstancias, en lo que tiene que ver con el acceso ciudadano a la administración y sus servicios, no considero que las administraciones en general hayan estado a altura.